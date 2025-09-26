Des requins léopards filmés en plein « plan à 3 » pour la première fois de l'histoire

En Australie, des biologistes ont été témoins d’une scène surprenante qu’ils ont capturée en vidéo. Ils ont observé, pour la première fois, trois requins léopards en plein accouplement à trois.

La nature nous réserve parfois des surprises insoupçonnées. Dans une étude publiée dans la revue Journal of Ethology, parue le 18 septembre dernier, des biologistes de l’University of the Sunshine Coast relatent leur observation concernant le comportement reproducteur des requins léopards.

Au large de la Nouvelle-Calédonie, ils ont filmé, à leur plus grand étonnement, trois requins léopards qui semblaient s’adonner à une relation sexuelle. En d’autres termes, un “plan à trois” !Il s’agit tout simplement de la première observation de ce comportement chez ces requins. Hugo Lassauce, l’un des biologistes qui a pu filmer la scène, explique la rareté de cette scène :

« Il est rare d’assister à l’accouplement des requins dans la nature, mais le voir avec une espèce menacée - et filmer l’événement - était tellement excitant. J’ai attendu une heure, à geler dans l’eau, mais ils ont finalement commencé à remonter à la surface. Tout s’est terminé rapidement pour les deux mâles, l’un après l’autre. Le premier a mis 63 secondes, l’autre 47. Puis les mâles ont perdu toute leur énergie et sont restés immobiles au fond, tandis que la femelle s’éloignait à vive allure »

Forcément, un tel comportement suscite de nombreuses interrogations pour les chercheurs qui se demandent quel est le but de cet accouplement à trois pour cette espèce de requin. Est-ce un comportement isolé ou répandu chez cette espèce menacée ?

Un comportement toujours inexpliqué

Selon Science Alert, il pourrait s’agir d’une forme d’optimisation de la reproduction. En effet, il est connu que les femmes requins-chabots bambou ont la capacité de stocker du sperme dans des poches prévues à cet effet pour choisir la bonne période à laquelle elle voudrait entrer en gestation.

Mais ce comportement n'avait jamais été documenté chez aucune autre espèce de requin, d’autant plus que le requin léopard est une espèce menacée.

Le fait qu’il existe maintenant un témoignage vidéo d’un tel comportement reproductif chez ces poissons va pousser les chercheurs à concentrer leurs efforts de recherche au large de la Nouvelle-Calédonie.

« Les données suggèrent que le site en Nouvelle-Calédonie est une zone de reproduction essentielle, ce qui peut éclairer les stratégies de gestion et de conservation et nous aider à mieux comprendre la dynamique des populations et les comportements reproductifs de manière plus générale »

L'observation pourrait également faire progresser la recherche sur la reproduction assistée. Plusieurs pays, dont l'Australie, travaillent actuellement sur des techniques d'insémination artificielle afin de réintroduire des requins léopards dans la nature et ainsi renforcer les populations en déclin.