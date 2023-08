Tenez vous prêts : ce restaurant sert le dessert au chocolat le plus «dégoûtant» jamais fait

La restauration est un art à part entière et plus que jamais, c'est une histoire de bon goût et dans bien des sens du terme. Ce restaurant israélien a peut-être le sens primaire du goût, mais pas forcément celui de la présentation. Enfin, après tout, c'était voulu.

À Holon, au sud de Tel Aviv en Israël, se trouve le restaurant Gordos : là-bas, on y mange d'énormes burgers et autres glaces "à l'américaine", les plats étant largement inspirés de la culture culinaire du Pays de l'Oncle Sam.

Plus besoin d'aller au petit coin

Jusque là, tout va bien, mais il se trouve qu'il est possible de commander un dessert au chocolat secret ne figurant pas sur la carte : celui-ci consiste à servir une glace au chocolat à la texture crémeuse, limite mousseuse, dans une cuvette de toilette. On veut dire, une VRAIE cuvette de toilette.

Évidemment, histoire d'aller jusqu'au bout, le dessert y est balancé et étalé nonchalamment, même écrasé et répandu sur les surfaces afin d'imiter…. d'imiter vous savez quoi. Pourquoi faire ? Assurément pour assurer un coup de communication, au passage plus que réussi puisque les vidéos des personnes commandant ce plat sont rapidement devenues virales sur internet.

Des retours partagés

Forcément, les vidéos et autres photos ont provoqué de nombreux retours des internautes, qui s'avèrent particulièrement rebutés à l'idée d'avoir ça devant les yeux. "C'est l'un des plats les moins attrayants de tous les temps", peut-on lire sur Facebook tandis qu'une autre personne demande "s'il y a réellement des gens qui mangent cette merde".

Encore pire, les clients et autres habitués du restaurant Gordos ont parfois manifesté leur dégoût profond : "en tant que client régulier, honnêtement, cette fois, j'ai été choqué par ce plat et je n'entrerai plus jamais dans ce restaurant."

À l'inverse, d'autres saluent la prise de risque, quelque peu absurde, mais qui serait un "coup de génie" dans le domaine marketing pour faire parler de l'établissement. Après tout, il y a un proverbe qui dit que n'importe quelle publicité est une bonne publicité...

Crédit image : Restaurant Gordos (via Instagram)