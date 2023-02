Cet homme a eu la peur de sa vie en découvrant... un python dans ses toilettes

En Thaïlande, un homme s’est rendu aux toilettes la nuit et a découvert un python dans sa cuvette. Terrifié, il n’ose plus utiliser les toilettes de son logement.

C’est une scène effrayante qui a eu lieu en Thaïlande : un habitant de Nonthaburi a découvert qu’un python s’était logé dans ses toilettes. L’homme a fait cette découverte terrifiante juste avant d’aller se coucher.

Il a immédiatement appelé des professionnels pour capturer le reptile mais le temps qu’ils interviennent, le serpent s’était déjà volatilisé.

Crédit photo : KameraOne

Depuis, les habitants n'ont jamais revu le python. Terrifiés, ils n’osent plus utiliser les toilettes de leur logement.

Des pythons dans les toilettes

Ce n’est pas la première fois que ce genre de phénomène se produit car trois cas similaires ont déjà été recensés en Autriche et à Grenoble. En Autriche, un homme âgé de 65 ans s’est réveillé en pleine nuit pour aller aux toilettes et a lui aussi découvert un python dans sa cuvette. L’animal se serait échappé d’un appartement voisin où vivait un homme passionné de reptiles, et se serait faufilé dans les canalisations.

Une seconde fois en Autriche, une femme de 68 ans a été terrifiée par cette apparition soudaine dans ses toilettes.

Crédit photo : iStock

Ces scènes effrayantes pourraient devenir de plus en plus courantes car les serpents font partie des Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC), alors faites attention si vous vous rendez aux toilettes en pleine nuit !