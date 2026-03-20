5 millions d'employés vont être remplacés par l'IA en France d'ici 2030, selon une étude

Certaines professions sont de plus en plus menacées par l’intelligence artificielle. Selon une étude, 5 millions d’emplois pourraient être supprimés en France dans quatre ans.

Si l’intelligence artificielle nous permet de faire des progrès considérables dans certains domaines, elle constitue également une menace dans le monde du travail. En effet, avec le développement de cette nouvelle technologie, nous pourrions tous être remplacés par l’intelligence artificielle. Selon Bill Gates, seuls trois métiers pourraient survivre à l’IA.

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Selon une nouvelle étude de la Coface et de l’Observatoire des emplois menacés et émergents, 5 millions de métiers pourraient être supprimés en France d’ici 2030 à cause de l’IA, ce qui représente 16% du marché du travail.

En France, entre 1994 et 2014, l’automatisation a déjà fait disparaître près de 214 000 emplois, notamment dans l’industrie automobile. Et cela ne risque pas de s’arranger dans ce secteur puisqu’en Chine, la toute première usine automobile sans aucun humain et uniquement dirigée par des robots devrait bientôt voir le jour

Des professions menacées par l’IA

En France, de nombreux métiers sont menacés mais parmi les professions les plus à risque, on retrouve “les ingénieurs, les professionnels de l’informatique et de la finance, les emplois des fonctions supports dans les entreprises, dans l’administratif, la comptabilité ou encore le juridique”, rapporte Sud Ouest. En effet, l’IA serait désormais capable de remplacer les employés qui exercent ces métiers en effectuant leurs tâches à leur place.

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Les architectes sont également fortement menacés puisque 26,9% de leurs tâches pourraient être automatisées. En France, plus de deux tiers des agences d’architecture utilisent l’intelligence artificielle pour réaliser des tâches administratives et créatives. En effet, l’IA offrirait un vrai gain de temps puisqu’elle est capable de modéliser rapidement des plans et de générer des projets dans un temps record.

“L’arrivée grandissante de l’IA, ça fait peur. Parce qu’on voit ce qui arrive aux graphistes, à qui on confiait nos perspectives et qui, aujourd’hui, n’ont plus de boulot parce que n’importe quelle agence est capable grâce à l’IA de sortir ses propres images”, a indiqué Myrtille Allard, directrice de l’agence Redcat architecture, à 20 Minutes.

Des métiers épargnés

Si la situation est inquiétante, l’étude nous laisse tout de même un peu d’espoir. Selon les chercheurs, certains métiers pourraient être épargnés par l’intelligence artificielle, comme cette profession méconnue payée 4 000 euros par mois qui ne sera jamais remplacée. C’est également le cas des emplois manuels comme les coiffeurs, cuisiniers, plombiers ou agents de ménage.

En plus de cela, l’intelligence artificielle pourrait également créer de nouveaux emplois, mais cela sera-t-il suffisant pour compenser tous ceux qui pourraient disparaître ?