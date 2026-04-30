Ce robot humanoïde vendu 38 000 euros s'occupe de vos courses et de votre voiture à votre place

Une entreprise chinoise a créé un nouveau robot humanoïde capable de sortir vos courses de votre véhicule, de les entreposer dans votre maison et de brancher votre voiture électrique. Et il vous prépare même un café à votre arrivée.

Avec le développement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, les robots humanoïdes se multiplient et pourraient bientôt faire partie de notre quotidien. S'ils inquiètent par leur potentiel à remplacer des milliers d'employés dans de nombreux secteurs, ils représentent aussi une aide concrète à domicile. La frontière entre gadget futuriste et assistant vraiment utile est en train de se brouiller à toute vitesse.

C'est exactement ce que tente de prouver l'entreprise Aimoga Robotics, une filiale du constructeur automobile chinois Chery. Cette dernière vient de dévoiler un robot humanoïde pensé pour faire le lien entre votre voiture et votre intérieur, avec une précision bluffante.

Le robot range vos courses

Jusqu'à présent, ce robot était déployé dans les concessions automobiles Chery pour répondre aux questions des clients sur les véhicules. Mais il a bien évolué depuis. Place désormais au Mornine M1, un robot d'une hauteur de 1,67 mètre pour 70 kilos, des proportions délibérément proches de celles d'un être humain.

Ce n'est pas un hasard. Si ses dimensions rappellent les nôtres, c'est précisément pour qu'il puisse manipuler sans difficulté tous les objets conçus pour des mains humaines. Poignées de sacs, prises électriques, robinets de cafetière... rien ne lui échappe, en théorie. Selon le site spécialisé Car News China, son rôle est de faire le lien entre votre voiture et votre maison. Concrètement, quand le robot détecte l'arrivée du véhicule dans l'allée, il sort à votre rencontre, ouvre le coffre, prend les sacs de courses et les range à l'intérieur.

Crédit photo : Otofootage / YouTube

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Le robot est également capable de brancher seul la voiture électrique sur sa borne de recharge. Et pour couronner le tout, il peut vous préparer un café pendant que vous posez vos affaires. Un scénario qui ressemble encore à de la science-fiction, mais qui est déjà filmé et présenté par l'entreprise comme une réalité opérationnelle.

Il faut tout de même garder la tête froide. Ces démonstrations sont soigneusement mises en scène, et les conditions réelles d'un foyer, avec ses imprévus, ses enfants, ses chiens et ses escaliers en désordre, représentent un tout autre défi. Les robots humanoïdes ont encore bien des obstacles à franchir avant de devenir de véritables assistants fiables au quotidien. À ce sujet, on se souvient que le robot humanoïde spécialisé dans les tâches ménagères avait déjà suscité le même mélange d'émerveillement et de scepticisme.

Un robot à 38 000 euros

Le Mornine M1 affiche une vitesse de marche de 1 m/s, soit l'équivalent d'une marche lente et tranquille. Il peut porter jusqu'à 1,5 kilo à bout de bras et dispose d'une autonomie de deux heures avant de devoir recharger ses propres batteries. Pour ce qui est du prix, comptez 38 000 euros pour en faire l'acquisition. Une somme qui le place clairement hors de portée du grand public, du moins pour l'instant.

Crédit photo : Anhui Mojia Intelligent Innovation Robotics Technology

En parallèle, Aimoga Robotics a également développé un chien-robot vendu au prix de 2 100 euros, un compagnon mécanique nettement plus accessible. Dans un premier temps, ces deux innovations seront commercialisées exclusivement en Chine. Mais l'entreprise n'exclut pas d'étendre son offre à l'Europe à terme. Aucune date précise n'a été communiquée pour l'instant.

Ce qui est certain, c'est que la course aux robots humanoïdes domestiques s'accélère partout dans le monde. Que ce soit pour aider les personnes âgées, soulager les familles débordées ou simplement automatiser les tâches répétitives, les usages potentiels sont immenses. La vraie question n'est plus vraiment de savoir si ces robots débarqueront dans nos maisons, mais plutôt quand et à quel prix.