Vous attendez GTA 6 depuis plus de 10 ans ? Voici comment l'acheter en prévente à 60 € au lieu de 79,90 €

On vous révèle aujourd'hui comment se procurer le très attendu GTA 6 moins cher.

Plus de 10 ans que les fans de jeu vidéo attendent ce moment.

Dans moins de 6 mois, à l'automne 2026, le tant attendu GTA 6 sortira enfin pour le plus grand bonheur des amateurs de la célèbre franchise, déjà très hypés par le dernier trailer. Le sixième volet du plus célèbre des jeux de la maison Rockstar va en effet débarquer sur PlayStation 5 et Xbox Series le 19 novembre, aux quatre coins de la planète.

Et vu l'engouement suscité par la sortie, la liste d'attente pour obtenir GTA 6 risque d'être longue, très longue, sans parler du prix de 79,99 euros qui pourrait en refroidir certains. Néanmoins, sachez que si vous souhaitez vous procurer le jeu sans vous ruiner, nous avons peut-être la solution pour vous.

GTA 6 pour 60 €, c'est possible !

Si vous suivez assidûment l'actu autour de la sortie du jeu, vous n'êtes pas sans savoir que les préventes sont déjà ouvertes depuis le 25 juin. Et si le prix initial annoncé s'élève à 79,99 euros, notez qu'il est tout à fait possible d'obtenir GTA 6 en promo pour seulement 60 euros.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur ce lien Amazon, où le jeu, pourtant proposé au tarif normal, peut être obtenu avec un rabais supplémentaire.

Si vous achetez le jeu sur Amazon, la plateforme vous offre ainsi une ristourne qui permet donc d'acheter le jeu GTA 6 non pas à 79,99 euros, mais bien à 60 euros.

À ce prix-là, c'est imbattable !

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