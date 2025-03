Ces lunettes connectées aident les personnes malvoyantes au quotidien

Pour aider les personnes qui ont des troubles de la vision, plusieurs entreprises ont développé des lunettes connectées : de vrais petits gadgets qui aident les personnes malvoyantes à se déplacer au quotidien.

La médecine fait de plus en plus de progrès pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, comme les malvoyants. Les personnes qui ont des troubles de la vision peuvent souffrir de certaines pathologies très handicapantes. Pour les aider, les chercheurs et médecins font tout pour trouver des alternatives. C'est le cas de cet homme qui, 20 ans après avoir perdu la vue, a pu revoir sa femme grâce à la science.

Dans cette même optique, certaines sociétés réussissent à allier technologie et médecine pour créer des lunettes connectées.

Crédit photo : iStock

Ces lunettes, qui fonctionnent principalement avec la réalité augmentée, aident les personnes malvoyantes à voir plus nettement, de plus loin et à éviter les obstacles. Ainsi, ces lunettes numériques assistent les personnes malvoyantes dans leur mobilité.

Des lunettes connectées performantes

C’est le cas des lunettes iSee, qui sont équipées de capteurs qui cartographient l’environnement et les obstacles dans un rayon de 4 mètres autour de l’utilisateur. De cette façon, les obstacles sont retranscrits par signaux sonores de manière extrêmement précise.

“Cette prouesse est rendue possible grâce à un système sophistiqué d’algorithmes, miniaturisé au maximum, garantissant des performances optimales en termes de durée de vie de la batterie, de réactivité et de discrétion esthétique, ressemblant à une paire de lunettes ordinaire à tout point de vue”, a précisé le fabricant des lunettes iSee au site Acuité.

Crédit photo : iStock

De son côté, une petite société française a conçu des lunettes connectées innovantes. Elles fonctionnent avec une petite caméra qui filme ce que les yeux de l’utilisateur ne voient plus. L’image est ensuite projetée à l’intérieur des verres de lunettes afin d’atteindre les parties fonctionnelles de la rétine et de redonner la vue aux personnes malvoyantes.

“Ce n’est pas un outil universel. On est peut-être au début de quelque chose mais il faut rester prudent, critique, regarder comment les patients s’acclimatent”, a précisé Jean-François Korobelnik, professeur d’ophtalmologie et chef du service d’ophtalmologie du CHU de Bordeaux, à France Info.

Des objets innovants pour aider les personnes malvoyantes.