Ces robots humanoïdes trient des colis pendant 24h d'affilée en autonomie, la vidéo inquiète les travailleurs

Il y a quelques jours, trois robots humanoïdes ont réussi le défi de trier des colis pendant 24 heures d’affilée sans ressentir le moindre signe de fatigue et sans intervention humaine.

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans nos vies, et l’une d’elles fascine autant qu’elle inquiète. Il s’agit des robots humanoïdes, qui pourraient prendre une place importante dans nos quotidiens, comme le montre ce robot qui s’occupe de vos courses et de vos voitures à votre place ou de cet autre appareil qui promet de faire toutes les tâches ménagères dans votre maison.

Crédit photo : @Figure_robot / X

Mais les robots humanoïdes s’immiscent également dans le monde du travail. Il y a quelques jours, l’entreprise Figure AI a lancé un défi à trois de ses robots : trier des colis sans s’arrêter.

Trier des colis pendant 24h

Au départ, les trois robots nommés Bob, Frank et Gary, devaient se relayer pendant 8 heures pour trier des colis sur un tapis roulant. Leur tâche consistait à placer une étiquette avec le code-barres du colis vers le bas du paquet. Mais en développant les robots, Figure AI s’est aperçu que tout se passait très bien et a décidé de continuer l’expérience.

Welcome to Day 9 of our humanoid livestream: 191 consecutive hours and 238,000 packages https://t.co/cajCEbbaUw — Figure (@Figure_robot) May 21, 2026

Ainsi, les trois robots ont continué à travailler pendant 24 heures sans interruption et sans aucune intervention humaine. Le défi a été retransmis en live sur X par Figure AI et a été suivi par plus de 200 000 internautes.

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Un phénomène qui inquiète

Au total, plus de 28 000 colis ont été triés, une cadence proche de celle d’un humain. S’il s’agit d’une prouesse technologique, ce phénomène est également une source d’inquiétude car d’ici quelques années, ces robots pourraient remplacer les salariés, qui craignent de perdre leur poste. C’est notamment le cas de ce robot révolutionnaire qui menace des milliers d’employés.

C’est le cas chez Amazon. Aux États-Unis, l’entreprise estime que l’emploi de robots permettrait d’éviter de recruter 600 000 personnes d’ici 2033. L’entreprise prévoit également de faire tourner 75% de ses opérations de façon automatisée. Selon une étude menée par des chercheurs d’Oxford Economics, au cours des 20 prochaines années, les robots et autres technologies pourraient remplacer 20% des travailleurs aux États-Unis et jusqu’à 60% dans les domaines des transports et de la logistique.

Même si les entreprises auront besoin de personnel pour réparer les robots et les faire progresser, l’inquiétude est grande dans le monde du travail.