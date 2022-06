Découvrez l'offre événement exceptionnelle E.Leclerc sur le casque sans fil JBL Tune 500BT

Du 28 juin au 9 juillet, les magasins E.Leclerc proposent une nouvelle offre promotionnelle incroyable : - 25 euros sur le casque sans fil JBL Tune 500BT. Une bonne affaire à ne pas manquer !

C’est la nouvelle offre événement E.Leclerc : une réduction de 25 euros sur un casque sans fil JBL. Du 28 juin au 9 juillet, les magasins E.Leclerc proposent d’acheter ce casque d’une excellente qualité à prix réduit.

Le casque sans fil JBL Tune 500BT propose une autonomie de 16 heures, ainsi qu’un temps et une vitesse de rechargement de 2 heures. Vous pourrez profiter d’un maximum de confort et d’une musique de qualité grâce au son JBL pure basse et des haut-parleurs JBL de 32 mm. Le casque est également relié au Bluetooth, ce qui permet de se connecter facilement à Siri ou à Google Now sans utiliser d’appareil portable.

Crédit photo : DR

Compatible avec l’assistance vocale, ce casque sans fil JBL basculera automatiquement sur votre portable si vous recevez un appel alors que vous regardez une vidéo sur un autre appareil. Facile à utiliser, il produit un son exceptionnel, le tout avec une grande autonomie.

Côté esthétique, le casque JBL est disponible en quatre coloris différents, qui apportent une touche de modernité et d’originalité au produit. Pliable et léger, il peut être transporté partout, pour écouter de la musique où vous voulez et quand vous voulez.

Une offre promotionnelle incroyable chez E.Leclerc

Mais quel est le prix d’un appareil si complet ? Grâce à la nouvelle offre promotionnelle E.Leclerc, vous pourrez profiter d’une réduction de 25 euros sur le casque sans fil JBL. À partir de ce mardi 28 juin, le casque est disponible au prix de 24,90€ au lieu de 49,90€.

Crédit photo : E.Leclerc

L’offre est disponible dans tous les Hyper, Super et Drive E.Leclerc, ainsi que sur le site internet www.e.Leclerc. N’attendez plus : cette offre est valable jusqu’au 9 juillet.