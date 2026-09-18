En cours ou au travail, voici les 5 appareils indispensables pour une rentrée réussie

Que vous soyez salarié ou étudiant, voici les 5 appareils indispensables à avoir au quotidien pour passer une bonne rentrée.

Le mois de septembre a commencé et la rentrée a sonné. Après les vacances d’été, il est l’heure de reprendre le travail ou de retourner sur les bancs de l’école. Mais pour cela, il est important d’être bien équipé. Les plus petits ont acheté leurs fournitures scolaires tandis que les employés de bureau et les étudiants s’intéressent aux outils high-tech.

Si c’est votre cas, bonne nouvelle : nous avons dressé une sélection des cinq objets indispensables à avoir avec soi pour passer une bonne rentrée et performer au travail ou réussir vos études.

Un ordinateur portable performant

Crédit photo : Honor

Que ce soit pour prendre des notes en cours, rédiger vos devoirs, faire des recherches ou effectuer vos tâches quotidiennes, vous aurez besoin d’un ordinateur portable. Découvrez le Honor MagicBook 16, qui vous permet de rester productif du matin au soir grâce à ses 14 heures d’autonomie. Cet appareil est léger puisqu’il ne pèse que 1,64 kilo et peut être facilement transporté partout sans se faire mal au dos.

Avec son grand écran immersif et ses performances fluides, cet ordinateur va vous permettre de travailler pendant plusieurs heures, mais aussi de vous détendre en regardant vos séries préférées de retour en septembre. Son écran est conçu pour réduire la fatigue visuelle grâce à une faible émission de lumière bleue et un affichage sans scintillement, afin de l’utiliser pendant des heures. Il est disponible à partir de 849,90 euros.

Une tablette tactile boostée par l’IA

Crédit photo : OPPO

La tablette tactile est le parfait compromis entre le smartphone et l’ordinateur portable puisqu’elle permet de réaliser des tâches quotidiennes sur un petit appareil. Au prix de 399 euros, l’OPPO Pad 5 est conçu pour la prise de notes puisqu’il est possible de rédiger des textes pendant 20 heures sans interruption. En cas de panne, dix minutes de charge suffisent pour 12 heures d’écriture.

Tout comme l’ordinateur portable, cette tablette offre un confort visuel optimal puisqu’elle réduit la lumière bleue de 70%, limite la fatigue oculaire et favorise la concentration. Son écran de 12,1 pouces offre une belle résolution et des images nettes et conçues pour l’immersion. Enfin, cet appareil est optimisé avec l’intelligence articielle pour vous aider à prendre des notes et retranscrire de longues conversations comme des cours, des réunions ou des entretiens.

Une clé USB au stockage impressionnant

Crédit photo : Sandisk

Vous avez besoin de stocker des images et des vidéos et de partager vos documents avec vos collègues ? La Sandisk Extreme Fit est faite pour vous. Pour 309,99 euros, cette clé USB-C minuscule offre une capacité de stockage de 1 To sans prendre de place. Vous pourrez stocker tous vos fichiers et les transférer facilement sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Le transfert de fichier est particulièrement rapide puisqu’il peut atteindre jusqu’à 400 Mo/s. Cette clé est compatible avec tous les appareils USB-C et est l'objet parfait pour avoir tous ses documents importants avec soi.

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Des écouteurs confortables

Crédit photo : Anker

Que vous vouliez écouter de la musique pour vous concentrer ou passer des appels importants, investissez dans les écouteurs Anker AeroClip 2. Grâce à leur qualité audio exceptionnelle, ils vous permettront de passer des appels même dans les endroits les plus bruyants, en coupant le vent et les bruits parasites.

Ces écouteurs sont également conçus pour soulager l’inconfort dans les oreilles puisqu’ils n’exercent aucune pression lorsque vous les mettez. Légers et flexibles, ils peuvent tenir en place toute la journée sans être la source d’inconfort. En plus de passer des appels, vous pourrez écouter vos morceaux préférés pour vous concentrer ou vous détendre grâce au son clair de ces écouteurs. Ces écouteurs sont disponibles pour 179,99 euros.

Une batterie externe ultra-rapide

Crédit photo : Anker

Pour que tous ces appareils soient chargés au quotidien, vous aurez besoin de la batterie externe Anker MagGo Power Bank 2 Pro. Ainsi, vous n’aurez plus à trouver une prise au bureau ou en cours pour pouvoir travailler puisque cette batterie est sans fil. Elle propose un chargement ultra-rapide de vos appareils, comparable à celle d’une connexion filaire, au prix de 109,99 euros.

En plus de cela, cette batterie reconnaît immédiatement la marque de votre téléphone quand vous le branchez, ainsi que son état de charge. Depuis la batterie, vous pouvez vérifier l’état de charge de votre appareil, l’état de la batterie et la température. Il est également possible de changer le mode et d’activer ou de désactiver la charge sans fil, pour plus de confort.

Avec ces cinq appareils high-tech à vos côtés, vous aurez tous les objets en main pour une rentrée réussie !