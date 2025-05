Google change son logo pour la première fois depuis 10 ans et entraîne les moqueries des internautes

Pour la première fois depuis 10 ans, Google a changé son logo connu de tous. Des modifications discrètes qui ont engendré quelques moqueries de la part des internautes.

C’est une première depuis 10 ans ! Google a révélé son nouveau logo, qui n’avait pas été modifié durant toutes ces années. La dernière fois que l’entreprise a modifié son identité visuelle était en 2015, lorsque la police de caractères du mot “Google” a été changée, ainsi que le “G”, représenté avec les quatre couleurs jaune, rouge, vert et bleu. Comme le précise Actu, auparavant, le logo de Google était représenté par un “g” minuscule sur un fond bleu.

Crédit photo : @HYPEBEAST / X

Google a donc décidé de changer une nouvelle fois son logo. Le “G” de Google, que l’on peut voir sur l’application, a été modifié. Les traits et les couleurs ont été adoucis. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu semblent dorénavant fusionner en dégradé, pour un rendu plus moderne et plus lisse, bien loin de ces 28 logos de grandes marques revisités par un designer. Un changement qui, selon Le Figaro, fait penser au logo de l’assistance d’intelligence artificielle de Google, “Gemini”, avec un dégradé bleu qui tend vers le rose.

Crédit photo : Gemini

Les internautes moqueurs

Ce changement pourrait être lié à une refonte globale de l’identité visuelle de Google, qui pourrait faire de nouvelles annonces lors de sa conférence annuelle prévue le 21 mai prochain.

Si l’entreprise a changé son logo, les modifications sont très peu visibles et discrètes, à tel point que les internautes n’ont pas hésité à se moquer de ce changement.

Pour le moment, ce nouveau logo est visible uniquement sur l’application Google des smartphones iOS d’Apple. Il faudra attendre encore un peu pour le découvrir sur les téléphones Android ainsi que sur le web.