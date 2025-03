Les Français achètent de moins en moins de fruits et légumes, et il y a une raison à cela

Selon un baromètre réalisé par Interfel, les Français achètent de moins en moins de fruits et légumes. Plusieurs raisons expliquent ce comportement.

Achetez-vous souvent des fruits et légumes ou faites-vous partie des Français qui ont baissé leur consommation ? Alors que les organismes sanitaires nous encouragent à manger cinq fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, les Français achètent de moins en moins ces produits. C’est ce que révèle le baromètre de confiance de la filière (Interfel), publié ce mardi 25 février à l’occasion du Salon de l’agriculture.

En 2024, on a observé une réduction des achats de fruits et légumes de 2% en France. En quatre ans, le panier annuel moyen de fruits et légumes des Français est quant à lui passé de 182 kg à 158 kg, soit une baisse de 15%. Mais pourquoi achetons-nous moins de fruits et légumes ? Selon Interfel, il existe plusieurs raisons à cela.

Les Français achètent moins de fruits et légumes

Si le fruit préféré des Français a menacé de disparaître des rayons, le prix trop élevé des fruits et légumes repousse de nombreux consommateurs. Ces produits ont été marqués par l’inflation puisque leurs prix ont augmenté en 2022 et 2023. S’ils sont ensuite restés stables l’année dernière, ils restent trop élevés pour une majorité de Français.

“On en achète moins parce que c’est trop cher. Les tomates par exemple, 4,50 euros le kilo”, regrette Christine, une cliente d’un supermarché interrogée par RMC.

Mais selon les professionnels, le prix des fruits et légumes n’est pas la seule raison pour laquelle les Français en consomment moins.

“On a une érosion lente qui s’explique par les évolutions de mode de consommation et un environnement alimentaire particulièrement riche, qui fait un petit peu concurrence aux produits frais aujourd’hui”, estime Delphine Taillez, directrice adjointe du centre interprofessionnel des fruits et légumes.

Une hypothèse confirmée par Daniel Sauvaitre, président de l’Interfel, qui estime que les Français ont moins d’intérêt pour les fruits et légumes, comme le rapporte Capital. Aujourd’hui, les plats préparés concurrencent les produits frais pour leur praticité et le gain de temps qu’ils nous apportent. La consommation de snaking détrône les fruits et légumes, notamment chez les jeunes. En faites-vous partie ?