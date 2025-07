«Symbole de la décadence morale occidentale», cette célèbre plateforme est désormais interdite, en Chine

Moins d’un an après son lancement en Chine, OnlyFans est définitivement interdit depuis le 21 juillet dernier.

Dans l’Empire du milieu, il y a rarement de juste milieu. Réputée pour son appareil de contrôle d’Internet, considéré comme le plus étendu et le plus avancé au monde, la Chine exerce une censure active. Le pays bloque ainsi le contenu de nombreux sites (réseaux sociaux occidentaux compris), tout en surveillant l'accès à Internet de chaque personne.

Il n’était donc qu’une question de temps pour que les autorités chinoises s'attaquent à OnlyFans, la célèbre plateforme de contenus pour adultes. Accessible depuis le 29 novembre 2024 en Chine, OnlyFans avait été bloquée deux semaines plus tard, avant d’être de nouveau accessible. Cependant, la voici désormais interdite définitivement, depuis le 21 juillet dernier.

Crédit photo : D.R.

La Chine a qualifié la plateforme de "symbole de la décadence morale occidentale", considérée comme contraire aux valeurs du pays et donc perçue comme une menace à l’ordre social et aux normes culturelles chinoises.

Faire un barrage aux productions occidentales

Aux yeux des autorités chinoises, OnlyFans incarne toutes les dérives morales de l’occident : hypersexualisation de la société, promotion de l’inceste et autres perversions, corruption mentale des jeunes générations par l’appât du gain « facile », dégradation des rapports homme-femme, culte de l’image et du narcissisme, etc…

Crédit photo : D.R.

En prenant cette décision d’interdire l’accès à OnlyFans, Pékin entend également restreindre l’influence occidentale en contrôlant le flux de productions étrangères en ligne.

Si cette interdiction peut se comprendre, d’un point de vue chinois, elle reste paradoxale par rapport au succès de TikTok, réseau social local, qui promeut un culte de l’image et l’opportunité du "gain facile" pour les créateurs de contenus.