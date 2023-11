Facebook et Instagram désormais payants : êtes-vous concerné par ce nouvel abonnement ?

Le groupe Meta fait désormais payer l'utilisation de Facebook et Instagram, mais vous pouvez toujours vous connecter gratuitement en acceptant toutefois certaines choses. On vous dit tout.

Si vous êtes un utilisateur régulier de Facebook et Instagram, il ne vous aura pas échappé que certaines choses ont changé sur ces applications depuis le 7 novembre. Et pour cause, la maison mère Meta propose désormais un abonnement payant pour utiliser pleinement les deux réseaux sociaux.

Pas de panique cependant, vous pourrez toujours continuer de consulter vos comptes gratuitement sans souscrire à cet abonnement, avec tout de même une contrainte et pas des moindres : subir les publicités intempestives.

Facebook et Instagram payants ?

Cet abonnement mensuel qui ne concerne que les personnes âgées de 18 ans et plus, est en effet optionnel et permet surtout de vous débarrasser des encarts publicitaires envahissants qui viendraient vous perturber lorsque vous scrollez.

Avouez-le, ces nombreuses publicités ciblées qui s'immiscent sur votre mur peuvent vite devenir agaçantes, pour ne pas dire plus. Alors si vous souhaitez en finir avec ces démarchages, vous pouvez donc vous abonner. Un abonnement qui vous coûtera 9,99 euros par mois. Le prix de la tranquillité.

En revanche, si vous refusez de souscrire à cet abonnement, vous continuerez de recevoir ces publicités qui sont basées sur vos données personnelles, transmises par Meta aux régies publicitaires.

Petit détail qui a son importance : cet abonnement pour Facebook et Instagram passe à 12,99 euros par mois si vous y souscrivez depuis votre smartphone car l'Apple store et son homologue de chez Google prennent évidemment une marge.

Une fois souscrit sur votre téléphone, « l'abonnement s'appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le centre de comptes d'un utilisateur », a par ailleurs détaillé le groupe Meta dans un communiqué de presse.

Notons que ces tarifs ne sont pas fixes et qu'ils évolueront dès le printemps prochain. « À partir du 1er mars 2024, des frais supplémentaires de 6 euros par mois sur le web et de 8 euros par mois sur iOS et Android s'appliqueront pour chaque compte supplémentaire répertorié dans le centre de compte d'un utilisateur », a ainsi précisé le groupe présidé par Mark Zuckerberg.

Peut-on limiter les publicités sur Facebook et Instagram sans souscrire à l'abonnement ?

Hélas comme précisé plus haut, sans abonnement, il est impossible de se débarrasser des publicités.

Vous pouvez néanmoins les limiter grâce à une astuce trop souvent méconnue en modifiant certains paramètres de votre espace personnel. Ainsi sur la version web de Facebook, il vous suffit de cliquer sur votre photo de profil en haut à droite puis de vous rendre dans « Paramètres et confidentialité ». Cliquez ensuite sur « Paramètres » puis sur l'onglet « Espace comptes » en haut à gauche. Une fois dedans, vous pouvez accéder à vos « Préférences publicitaires », dont l'icône est située dans la liste en bas à gauche, juste avant « Paiement ». Libre à vous ensuite de choisir vos paramètres publicitaires.