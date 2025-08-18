Millionnaire à 18 ans grâce à OnlyFans, elle affirme que les femmes qui travaillent de 9h à 17h sont « des ratées »

Lil Tay, la nouvelle star d’OnlyFans de 18 ans, s’est attiré les foudres des internautes après ses propos controversés sur les femmes.

Aujourd’hui, on vous reparle de Lil Tay, une Youtubeuse qui s’est lancée sur OnlyFans le jour de ses 18 ans, empochant le pactole de 1 million de dollars en quelques heures.

Ce samedi 16 août, l’influenceuse s’est emparée de son compte Instagram pour pousser un coup de gueule contre la gent féminine.

Crédit Photo : Instagram

Dans une vidéo, celle qui est aussi rappeuse fustige les femmes de plus de 25 ans qui exercent une profession traditionnelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LIL TAY (@liltay)

« Si vous avez plus de 25 ans et que vous travaillez encore de 9 heures à 17 heures, vous êtes des ratées », indique la créatrice de contenu sur le réseau social.

Elle ajoute :

« À ce moment-là, vous auriez déjà dû faire votre choix ».

Face caméra, elle encourage ses pairs à suivre son exemple en s’inscrivant sur la plateforme pour adultes.

« Au diable l’éducation »

L’instagrameuse, qui est suivie par plus de 5 millions de followers, se sert ensuite de sa propre expérience pour influencer ses abonnées.

Elle explique que sa famille l’a «reniée» et « jetée dehors » après avoir découvert sa présence sur le site classé X.

« Ils ne me parlent plus, ils ne me touchent plus. Mais on s’en fiche. Je pourrais littéralement leur acheter une vie entière si je le souhaitais », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Instagram

L’interprète de « Money Way » va encore plus loin dans ses propos. Selon elle, les études supérieures ne servent à rien.

« Au diable l’éducation, parce que Harvard ne m’aiderait jamais à gagner huit chiffres (…) », a-t-elle conclu.

Des propos qui enflamment les internautes

Sans réelle surprise, la publication de l’artiste américaine n’est pas passée inaperçue. Celle-ci est devenue virale et a fait réagir un grand nombre d’internautes.

Sous la session commentaires, ils dénoncent les déclarations de la jeune fille.

Une personne a écrit :

« Si tu as 18 ans et que la première chose qui te vient à l’esprit c’est d’ouvrir un compte OnlyFans, c’est que quelqu’un a raté ton éducation ».

Crédit Photo : Instagram

Une autre a commenté :

« Alors vendre son corps en ligne n’est pas un échec ? ».

De son côté, cette utilisatrice monte au créneau :

« Être infirmière signifie que j’ai raté ma vie ? Je travaille de 8 à 17 heures en oncologie ambulatoire, où je traite des patients atteints de cancer. J’aime à penser que je suis pas un échec (…) », a-t-elle écrit.

Crédit Photo : Instagram

Lil Tay a rejoint OnlyFans après avoir célébré sa majorité. Début août, elle a dévoilé sur Instagram la somme impressionnante qu’elle a récolté à la suite de son inscription :