La chanteuse qui avait continué son concert seins nus, après avoir été agressée sexuellement, censurée par Instagram

En début de semaine, Rebecca Baby, chanteuse du groupe Lulu Van Trapp, a dénoncé sur Instagram l’agression sexuelle qu'elle a subie en plein concert. Malgré le soutien de nombreux fans, le réseau social a supprimé sa publication.

C’est un traumatisme qu’elle a souhaité transformer en force. Le samedi 26 juillet, le groupe Lulu Van Trapp se produisait en concert, au festival du Cri de la goutte, dans l’Ain. Habituée à se lancer dans la fosse, la chanteuse Rebecca Baby ne s’attendait pas à être agressée sexuellement lorsqu’un individu présent dans le public a profité de sa vulnérabilité pour lui toucher les seins.

Traumatisée en revenant sur scène, elle avait décidé de finir son concert seins nus. Un geste courageux en signe de protestation pour “désexualiser son corps”, qui avait été relayé dans de nombreux médias. Sur Instagram, Rebecca Baby avait alors poussé un coup de gueule sur cette agression, suscitant une énorme vague de soutiens parmi les internautes.

"Depuis plus de dix ans sur scène, c’est la première fois que ça m’arrive. Un geste ridicule, tellement rapide, le dégoût. Je remonte sur scène en état de choc en annonçant que le mec a intérêt de se casser du show. Silence. Je suis face à un choix. Soit j’arrête le concert et tout le monde a perdu (surtout moi), soit je continue. Soit je transforme mon agression en sa honte, en notre force. Soit on change de discours"