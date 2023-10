Facebook et Instagram bientôt payants ? L'annonce de Meta qui ne va pas plaire aux utilisateurs

Et si vous deviez payer un abonnement mensuel pour utiliser Facebook et Instagram sans publicité ? C’est l’option envisagée par le groupe Meta, qui devrait être mise en place dans les prochains mois.

Ce qui n’était au départ qu'une simple rumeur est finalement en train de se concrétiser. Le groupe Meta envisagerait de rendre Facebook payant en proposant un abonnement premium.

Le prix serait fixé à 10 euros par mois pour utiliser Facebook sur ordinateur et 13 euros par mois pour l’utiliser sur smartphone, à cause des commissions de Google et Apple. Comptez ensuite 6 euros supplémentaires pour chaque compte lié à Facebook, comme Instagram. Ainsi, vous devrez payer 19 euros pour utiliser Facebook sur un mobile et 16 euros sur ordinateur.

Facebook sans publicité

Selon Meta, cet abonnement permettrait aux utilisateurs d’utiliser Facebook et Instagram sans avoir de publicités. Suite à un vote effectué en 2022, les grandes entreprises numériques devront obligatoirement demander le consentement des utilisateurs pour diffuser des publicités ciblées. S’ils refusent, ils auront des publicités non ciblées, ce qui fera perdre de l’argent à Facebook car les internautes cliqueront moins sur les annonces.

Crédit photo : iStock

Ainsi, la publicité devient moins rentable pour l’entreprise, qui doit trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent. Pour cela, Meta envisage de mettre en place cet abonnement payant. Ce tarif devrait être instauré dans les pays de l’Union Européenne d’ici les prochains mois. Des communications officielles devraient être partagées par l’entreprise dans les prochaines semaines.