iPhone 16 : Apple dévoile une fonctionnalité inédite grâce à l'intelligence artificielle

Apple a présenté ses nouveautés et parmi elles, l’iPhone 16, qui fonctionnera avec l’intelligence artificielle. Parmi toutes les fonctionnalités proposées, vous aurez la possibilité de créer des émojis personnalisés.

Vous aimez ajouter des émojis pour exprimer vos émotions et apporter de la joie et de la couleur dans vos messages ? Dans ce cas, cette nouveauté devrait vous ravir. Ce lundi 9 septembre, Apple a donné sa traditionnelle conférence annuelle pendant laquelle la marque a présenté ses nouvelles Apple Watch, ses nouveaux AirPods et ses nouveaux iPhone.

Crédit photo : @theapplehub / X

Grande nouveauté de cette année : l’iPhone 16 fonctionnera avec l’intelligence artificielle. Cette association offrira des fonctionnalités uniques aux utilisateurs.

“Nous sommes ravis de présenter les premiers iPhone conçus dès le départ pour Apple Intelligence et ses capacités révolutionnaires”, a indiqué Tim Cook, le PDG d’Apple.

Des émojis uniques

Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone se trouve la possibilité de créer des émojis 100% personnalisés et uniques au monde. Pour cela, il vous suffira de taper des mots-clés pour associer plusieurs idées. Vous pourrez par exemple créer une grenouille cow-boy, un chat à lunettes ou encore un zèbre dans une voiture rose. Les possibilités seront infinies et il ne vous restera plus qu’à laisser libre cours à votre imagination.

Crédit photo : @CultureCrave / X

En plus de cela, d’autres fonctionnalités seront disponibles grâce à l’intelligence artificielle. Vous pourrez notamment transformer vos brouillons en textes bien rédigés, générer des messages avec un ton particulier (familier, professionnel…), poser des questions complexes à l’assistant vocal ou encore rechercher des photos dans votre galerie avec des mots-clés.

L’iPhone 16 sera disponible en quatre modèles et vendu dès le 20 septembre prochain, à un prix compris entre 969 et 1 119 euros.