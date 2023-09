Après 11 ans d'attente, Apple lance enfin l'iPhone 15 avec port USB-C et baisse ses tarifs

Le 12 septembre 2023, a enfin eu lieu le Keynote d’Apple durant lequel a été dévoilé le nouvel iPhone 15. Voici ce qu’il faut savoir.

Vous l’attendiez avec impatience : il sera bientôt là. Ce 12 septembre 2023 Apple a dévoilé lors de son Keynote annuel son nouveau bébé, aka l’iPhone 15. Et il semblerait qu’il soit plein de surprises. Alors qu’il sortira le 29 septembre prochain, les passionnés de tech et de la marque Apple peuvent se contenter des premières images presse dévoilées de l’iPhone.



Crédit : Apple

Des changements majeurs

Sur ce nouveau modèle, Apple fait fort et intègre un port USB-C à son iPhone 15. Le port de chargement est donc universel. Côté photo, les adeptes ne seront pas déçus. La marque a effectué de nombreux changements et proposera un capteur principal de 48 Mpx, une assistance informatique pour la prise de photo, un contrôle de profondeur, du smart HDR sur caméra selfie et la détection automatique du mode Portrait.

Autre nouveauté : le smartphone aura droit à un nouveau zoom optique 5X, d’un ultra grand-angle 0,5X en macro. Il y aura également une nouvelle fonctionnalité de raccourcis grâce au nouveau bouton “Action” qui permettrait d’accéder à plusieurs paramètres de l’iPhone comme le réglage de la luminosité, la prise d’une photo, etc.Parmi les plus grands changements, on note aussi les nouveaux coloris proposés par la marque. La couleur n’est plus destinée au modèle Plus. L’iPhone 15 sera disponible dans une gamme de couleurs pastel (rose, vert, bleu, noir).

Crédit : Apple

Un prix en baisse

Côté prix, Apple a surpris avec une baisse de ses tarifs. Le prix d’entrée pour l’iPhone 15 sera de 969 euros pour 124gb. Le 15 Plus sera disponible à 1119 euros pour 124gb et le 15 Pro à 1229 euros pour 258gb et l'iPhone 15 Pro Max sera à 1479 euros. Une gamme de prix plus basse en comparaison à l’iPhone 14. De quoi ravir les amateurs de l’iPhone.

Sortie prévue le 29 septembre prochain. Alors, vous avez hâte ?