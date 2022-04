L'Union européenne a voté une loi obligeant les fabricants de téléphones à utiliser le même chargeur

Le Parlement européen a approuvé des projets visant à obliger les fabricants de téléphone à s'unir et à utiliser un seul chargeur pour leurs produits. Cette bonne nouvelle pourrait mettre fin aux galères des consommateurs au moment de mettre la main sur un chargeur compatible avec leurs smartphones.

Crédit : Guiding Tech

À voir aussi

Selon le projet de loi actuel proposé par l'Union européenne, les entreprises seront tenues d'adopter les ports USB-C sur tous leurs produits, ce qui permettra une meilleure interopérabilité des appareils, une concurrence plus saine entre les marques et une réduction des déchets. Les députés de l'influente commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont voté la proposition par 43 voix pour et seulement deux contre.

Dans le cadre de ce vote, ils ont également demandé à la Commission européenne d'envisager une norme commune pour les chargeurs sans fil, une avancée qui devient de plus en plus populaire mais qui dont l’accueil chez les marques est particulièrement mitigé. Si un certain nombre d'entreprises ont déjà commencé à utiliser l'USB-C de manière plus intensive, notamment Sony avec la PlayStation 5, l'impact le plus important se fera sentir chez Apple, qui distribue depuis longtemps sa propre technologie de charge, à l'exception des nouveaux MacBook.

Techniquement, les nouvelles règles en vigueur ne concernent que les 27 pays de l'Union européenne. Toutefois, compte tenu de l'impact qu'elles auront sur les chaînes de production des constructeurs de téléphones, et du fait qu’un des géants du marché comme Apple a déjà promis de réduire les déchets, il ne serait pas surprenant de voir d'autres pays s'y conformer également. L'Union européenne et le Parlement européen vont maintenant travailler ensemble pour définir les détails de la réglementation et la date prévue de sa mise en œuvre.

Crédit : Thomas Kolnowski

Un chargeur unique dès 2026 ?

Alex Agius Saliba, eurodéputé socialiste maltais, qui a participé activement à l'élaboration de ces propositions, a déclaré : « avec un demi-milliard de chargeurs pour appareils portables expédiés en Europe chaque année, générant 11 000 à 13 000 tonnes de déchets électroniques, un chargeur unique compatible pour les smartphones et les autres appareils électroniques de petite et moyenne taille serait bénéfique pour tous. Il aidera l'environnement, favorisera davantage la réutilisation des vieux appareils électroniques, permettra d'économiser de l'argent et réduira les coûts inutiles et les désagréments tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Nous proposons l'entrée en vigueur complète de cette mesure d'ici 2026. »

Une vraie bonne nouvelle !