Renault dévoile le « 4 TROOP », un véhicule militaire capable de piloter des drones et des robots depuis son tableau de bord

À l’occasion du salon international Eurosatory, Renault a dévoilé un nouveau véhicule dédié aux militaires, pour “opérer et coordonner des drones et des robots” sur le terrain.

Le salon international Eurosatory débute ce lundi 15 juin. Cette exposition, qui regroupe des professionnels du monde entier, est consacrée à la défense et à la sécurité terrestres et aéroterrestres.

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Pour l’occasion, le groupe Renault s’est associé à Thales et a dévoilé “4 TROOP”, un prototype de Véhicule Civil Multi-Rôles (VCMR). Cette voiture militaire a été conçue à partir de plusieurs véhicules Renault, allant du SUV au véhicule utilitaire léger. Renault a ensuite ajouté les technologies de pointe de Thales à sa voiture pour répondre à la demande de la Direction générale de l’armement (DGA), notamment en ajoutant des capteurs et des outils d'aide boostés par l'intelligence artificielle.

Piloter des drones et des robots

Grâce à sa technologie embarquée, ce véhicule permet de “traiter un grand volume de données”, “d’opérer et de coordonner des drones et des robots et de faciliter la mise en oeuvre des opérations sur le terrain”, ont expliqué les deux entreprises dans un communiqué publié sur le site internet de Renault.

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“Les forces terrestres pourront disposer d’un véhicule aux capacités augmentées pour gagner en perception, en réactivité et en efficacité opérationnelle.”

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Des missions variées

Cette voiture pourra être utilisée sur tous types de terrain et pour des missions variées : aide à la décision, reconnaissance, coordination sur le terrain, escorte, soutien logistique, surveillance de zones sensibles ou déploiement de drones et de robots. Ainsi, des drones volants et terrestres pourront être pilotés directement depuis le tableau de bord de la voiture.

La fabrication du véhicule devrait commencer en 2027.