Ce petit accessoire à moins de 20 euros va rendre vos trajets en voiture plus agréables

Vous n’avez pas de Bluetooth sur votre voiture ? Investissez dans ce petit appareil à moins de 20 euros pour révolutionner vos trajets.

Quand on prend la voiture, il est toujours agréable d’avoir de la musique. Si certaines personnes aiment écouter la radio, d’autres préfèrent diffuser leur propre playlist. Mais pour cela, il est indispensable d’avoir le Blueetooth sur sa voiture, ce qui n’est pas le cas sur tous les modèles.

Crédit photo : iStock

Si vous êtes dans cette situation, sachez qu’il existe un petit accessoire très pratique à moins de 20 euros, qui vous permettra de relier le son de votre smartphone à celui de la voiture.

Relier son smartphone à sa voiture

Cet appareil est un transmetteur FM Bluetooth pour voiture. Il se branche directement sur l’allume-cigare et transmet le son de votre téléphone aux haut-parleurs de votre voiture. Cela vous permet d’écouter de la musique mais aussi de suivre les instructions sonores de votre GPS ou encore de passer des appels.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Amazon

Pour faire fonctionner cet appareil, il suffit de le brancher puis de sélectionner une station FM libre. Connectez ensuite le Bluetooth de votre téléphone et lancez la musique. Pour bien choisir votre fréquence radio, Auto Plus conseille de sélectionner une station où l’on entend uniquement des grésillements. En plus de cet appareil, pensez à acheter cet accessoire indispensable pour votre voiture en été afin de vous sentir bien dans votre véhicule.

“Une pépite”

Ce modèle est disponible sur Amazon à moins de 20 euros. Il s’agit du transmetteur Lecent T25 qui permet d’écouter de la musique avec le Bluetooth mais aussi en branchant une clé USB ou une carte micro SD. En plus de cela, cet appareil supprime les bruits et le vent, ce qui offre une meilleure qualité sonore dans la voiture.

“3 ans d’utilisation et toujours une pépite, c’est l’un des meilleurs achats pour ma voiture. La connexion Bluetooth est instantanée dès que j’allume le contact”, “Une fois qu’on a trouvé la bonne station vide, le son est super propre pour la musique pour les appels”, “C’est fiable, pas cher et ça dure dans le temps”, ont commenté les internautes sur Amazon.

Enfin, cet appareil possède plusieurs ports USB qui permettent de recharger des téléphones en même temps. Tout comme ces 10 autres accessoires indispensables, ce transmetteur va révolutionner vos trajets en voiture !