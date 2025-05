Voici pourquoi vous devriez prendre une douche glacée tous les jours

Vous en avez peut-être déjà entendu parler : les bains ou douches glacés ont le vent en poupe. Mais quels sont leurs réels bienfaits ? Explications.

60%. C’est le nombre de français.e.s qui se disent stressé.e.s en 2025. À cela, se rajoutent les troubles du sommeil, qui touchent 3 personnes sur 5. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Dans un récent rapport publié par le spécialiste de la douche, Showers to You et par les docteurs Thomas P. Seager, cofondateur et PDG de Morozko Ice Bath, ainsi que Sham Singh de la Winit Clinic, il existe une méthode qui commence à se faire connaître pour se libérer de ces troubles : le bain glacé.

Le principe ? Se plonger dans un bain rempli d’une eau très froide. Le but ? Réduire son stress, améliorer son sommeil, diminuer l’anxiété, booster son bien-être et stimuler son énergie au quotidien. Alors que cette habitude est déjà très prisée dans les pays nordiques, elle s’impose aussi en France et voici ses trois grands avantages :



Crédit : IStock

Amélioration de l’humeur et réduction du stress

Pour les spécialistes, l’eau glacée est une alliée pour la santé :

“Elle peut améliorer l’humeur, booster l’énergie et la motivation, et même aider à surmonter une dépression sévère, y compris lorsque les médicaments ou les thérapies classiques n’ont pas donné de résultats.”

La raison de cette sensation de bien-être ? Dès la première minute d’exposition, le corps libère une grande quantité de neurotransmetteurs et d’hormones du bien-être, comme la dopamine, la noradrénaline, la vasopressine ou encore l’ocytocine.

Amélioration du sommeil

Aussi fou que cela puisse sembler, prendre une douche froide avant d’aller se coucher permet de faire baisser la température corporelle, ce qui envoie un signal naturel au cerveau : “il est temps de se reposer. Après le choc initial, le corps commence à se détendre, beaucoup ressentent alors un apaisement et une clarté mentale”, indique Martin Smith, fondateur du spécialiste des cabines de douche Showers to You. À vous le sommeil profond et réparateur !

Renfort du système immunitaire

Le bain glacé aide également à renforcer le système immunitaire :

“La thérapie par immersion dans le froid a des effets étonnants sur le système immunitaire. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle le froid rend malade, une exposition brève et contrôlée stimule en réalité la production des lymphocytes (cellules NK), connues pour leur rôle dans la défense contre les infections”, explique le Dr Thomas P. Seager. Fascinant !

Aussi, cette pratique améliore la circulation sanguine et la récupération musculaire. De nombreux sportifs de haut niveau en sont fans :

“Sous l’effet du froid, les vaisseaux sanguins se contractent, puis se dilatent lorsque le corps se réchauffe, ce qui optimise la circulation de l’oxygène et des nutriments dans les tissus. Ce mécanisme est particulièrement utile après l’effort physique, en cas de douleurs articulaires, ou pour soutenir l’immunité”, précise le Dr Sham Singh.

Crédit : IStock

Comment se mettre au bain glacé ?

Selon le docteur Dr Sham Singh, après avoir demandé l’avis à son médecin et respecté les recommandations, il est possible d’instaurer la routine du bain glacé dans son quotidien :

“Vous pouvez commencer par une immersion de 30 secondes, puis augmenter progressivement selon votre confort. La respiration joue un rôle essentiel à ce moment-là : de longues et profondes inspirations permettent de surmonter le choc initial du froid et d’éviter l’hyperventilation”, précise l’expert.

Il ajoute :

“Les douches froides représentent une excellente alternative lorsqu’on ne dispose pas d’un bain, notamment sur le long terme.”

Bien entendu, il est primordial d’écouter son corps :

“Il ne faut jamais prolonger l’exposition au-delà de ses limites, surtout pour les personnes souffrant de troubles cardiaques ou de tension artérielle, car le froid extrême peut solliciter fortement le cœur.”

Vous l’aurez compris, pour booster votre bien-être et votre santé, optez pour les glaçons !