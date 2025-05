Selon une étude, 33% des femmes mariées ont déjà envisagé le divorce et voici pourquoi

Et si l’on vous disait que l’on sait, enfin, ce que pensent les femmes de leur mari, au quotidien et les raisons qui les poussent à envisager le divorce ? On vous en dit plus.

La vie de couple est loin d’être un long fleuve tranquille, et le mariage, encore moins. Pourtant, on rêve tou.t.e.s de rencontrer la perle rare, celle avec qui on vivra nos vieux jours. Néanmoins, avant de vous lancer dans cette quête universelle, il y a certaines vérités à connaître. Non pas pour vous faire fuir, mais plutôt pour vous ouvrir les yeux sur la vie à deux et ne pas l’enjoliver. Alors que 9 femmes sur 10 mariées et hétérosexuelles se sentent épanouies dans leur mariage en France, il est important de comprendre les réelles dynamiques de la vie de couple.

Selon une récente étude réalisée par l’Institut de sondage Flash pour Eve and Co, publiée le 24 avril 2025, les femmes mariées peuvent parfois être agacées par leur époux. On apprend que trois femmes sur quatre ressentent de la frustration ou de l’agacement envers leur mari. Les causes ? Un comportement, une habitude, un manque d’investissement dans les tâches du quotidien… Pour 45% des femmes mariées, c’est le manque de répartitions des tâches ménagères qui pose problème, pour 39%, c’est le manque de considération à leur égard, et pour 25% le manque d’implication dans la vie familiale. Enfin, pour 14% seulement, c’est la notion de vie sexuelle insatisfaisante qui rentre en compte. Vous l’aurez compris : les raisons peuvent être multiples ! Mais alors, quels sont les risques pour sa relation ?



Crédit : IStock

Des frustrations qui mènent au divorce ?

Pour un quart des femmes, l’amour qu’elles éprouvent pour leur mari a diminué avec le temps :

“30% ressentent davantage de l’affection que de l’amour, ou décrivent des sentiments tièdes, distants, voire l’absence totale de sentiment”, précise le sondage.

Pire encore : près d’une femme sur trois a déjà regretté son mariage, et une proportion similaire a envisagé le divorce (30%). Pour obtenir ce résultat, l’institut de sondage a interrogé 1000 femmes mariées hétérosexuelles. En partant de ce constat, on peut alors se demander pourquoi certaines femmes ne quittent par leur mari ? La réponse est édifiante...

Crédit : IStock

Pourquoi les femmes ne divorcent pas ?

Selon le rapport, il y a plusieurs raisons qui se dessinent : une femme sur quatre ne divorce pas pour des raisons économiques, plus du tiers des femmes restent mariées par confort ou habitude et une femme sur dix par crainte de la réaction de son mari. Malgré ces frustrations, le rapport est formel : 1 femme sur 5 ne partage pas ses émotions et ressentis à son partenaire. Résultat ? Ces problématiques de couple entraînent pour 1 femme sur 10 une infidélité.

Pourtant, pour qu’une vie de couple fonctionne, malgré les années, il est primordial de faire passer la communication, la confiance, le partage et le respect en priorité. Selon Léa Paolacci, chargée d'études Flashs, ce rapport reflète des normes sociales profondément ancrées :