Smartphones reconditionnés : une solution économique et écologique

La fabrication d’un smartphone ou d’un ordinateur nouvelle génération nécessite une quantité importante de ressources et consomme de l’eau et du CO2 lors de sa conception. Avec des besoins en appareils électroniques de plus en plus importants, le reconditionné se présente comme une alternative durable pour l’environnement, en plus d’être un choix économique pour le client. Les appareils

reconditionnés sont testés, réparés et remis sur le marché pour bénéficier d’une seconde vie. Cela contribue ainsi à la réduction de l’empreinte écologique tout en permettant aux consommateurs, toujours plus soucieux de leur budget, d’accéder à une technologie récente à un prix plus abordable. Dans cet article, nous verrons tout d’abord l’impact écologique positif d’un smartphone

reconditionné sur la planète. Dans un second temps, nous verrons que l’économie réalisée par l’achat d’un smartphone reconditionné ne se fait pas au détriment du coût. Enfin, nous vous présenterons SMAAART, acteur du reconditionné «Made in France».

Le reconditionné : un impact positif pour l’environnement

Crédit photo : usine SMAAART



Face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels, chaque geste compte. Opter pour un smartphone reconditionné à la place d’un neuf est un acte simple permettant de limiter son empreinte écologique. En effet, cela permet tout d’abord de donner une seconde vie à un appareil qui aurait pu rester dans un tiroir ou même être parfois jeté dans le circuit classique, sans être recyclé alors

que ses composants sont rares et précieux. À la place, ce téléphone est reconditionné puis revendu à un nouvel utilisateur et cela prolonge ainsi sa durée de vie. Le fait d’acheter un téléphone reconditionné par rapport à un neuf permet de limiter l’impact écologique d’environ 80%, d’après un rapport de l’ADEME. Cela permet notamment d’économiser 51kg de CO2, 56 m3 d’eau et 154kg de

matières premières.

Choisir un smartphone reconditionné, c'est participer à la diminution de l'empreinte carbone en soutenant une économie circulaire où les appareils électroniques sont utilisés pendant toute leur durée de vie.

Un smartphone 100% fonctionnel au meilleur prix

Crédit photo : usine SMAAART



Dans le contexte inflationniste actuel, les consommateurs font de plus en plus attention à leurs dépenses. Le reconditionné est donc une alternative économique par rapport au neuf. Au contraire d’un produit d’occasion, un appareil reconditionné est 100% fonctionnel car il a été au préalable testé, remis à zéro, réparé si nécessaire et nettoyé, pour garantir son bon fonctionnement sur la durée. Les consommateurs peuvent ainsi bénéficier des dernières technologies au meilleur prix et faire des économies. Ou alors, à budget équivalent, cela leur permet de s’offrir un modèle plus performant, ce qu’ils n’auraient pas pu trouver avec un appareil neuf.

Un téléphone reconditionné est généralement proposé entre 30 et 70% moins cher que le neuf selon les modèles. C’est une économie importante pour le consommateur, qui opte quand même pour un smartphone fiable et performant qu’il pourra utiliser pendant plusieurs années.

SMAAART, le reconditionnement 100% français

Crédit photo : usine SMAAART



Différents acteurs du e-commerce ou du retail proposent des smartphones et autres appareils reconditionnés mais tous ne se valent pas. La marque de smartphones et ordinateurs reconditionnés SMAAART se démarque des produits de la concurrence par la qualité de ses process de reconditionnement, sa démarche RSE et sa maîtrise de toute la chaîne de valeur "made in France". L’entreprise reconditionne des smartphones, tablettes et ordinateurs directement dans son usine située dans le Sud de la France près de Montpellier. Chaque smartphone est testé sur plus de 60 points de contrôles afin de vérifier que tout fonctionne bien. Sinon, chaque élément défectueux est réparé ou remplacé. La batterie est par exemple remplacée si sa capacité de charge est inférieure à 87% de sa capacité d’origine. Enfin, tous les appareils sont livrés avec une garantie de 24 mois. En choisissant SMAAART, les consommateurs sont ainsi assurés de recevoir un produit totalement fonctionnel, garanti pendant 2 ans comme un modèle neuf, tout en soutenant l’emploi en France et surtout en faisant un geste positif pour la planète