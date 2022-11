Avis aux gamers, la prochaine voiture électrique de Sony et Honda intégrera une PS5

Sony et Honda travaille à intégrer une PS5 dans leur prochain véhicule électrique axé sur le divertissement, afin de défier Tesla.

Crédit : Sean O’Kane / The Verge

S'adressant au Financial Times, Izumi Kawanishi, président de la coentreprise, a déclaré qu'il était « technologiquement possible » pour Sony d'intégrer la plate-forme PlayStation 5 dans la voiture qu'il compte construire avec Honda. L'année dernière, Tesla a commencé à livrer ses derniers véhicules Model S et X avec des écrans horizontaux plus grands et a ajouté une puce graphique AMD RDNA 2 qui, comme Elon Musk, PDG de Tesla, l’a affirmé lors d'une démonstration, est « littéralement au niveau d'une PS5 ». Plus d'un an plus tard, les promesses du fantasque entrepreneur concernant de grands jeux comme Cyberpunk 2077 et une démo pour Steam en août n'ont toujours pas été tenues, le jeu le plus notable à sortir étant le Sonic the Hedgehog original en 2D.

Mais Sony ne cherche pas seulement à injecter des jeux dans une voiture comme Tesla. L'objectif est de « développer une voiture en tant que matériel qui répondra aux besoins de divertissement et de réseau que nous souhaitons offrir » a déclaré Yasuhide Mizuno, président de Sony Honda Mobility et directeur général de Honda Motor Co. En fait, son véhicule électrique est destiné à être un appareil de consommation de contenu sur roues.

Crédit : Wachiwit / iStock

Une autre pièce du puzzle que Sony et Honda Mobility doivent résoudre est la partie mobilité proprement dite, et là encore, les ambitions sont très grandes car l’objectif est de rendre le véhicule autonome. « Pour profiter de l'espace dans votre voiture, vous devez en faire un espace où vous n'avez pas besoin de conduire » a déclaré Izumi Kawanishi, qui a également reconnu qu'il faudra beaucoup de temps pour y parvenir.

C'est en grande partie pour cette raison que Sony et Honda ont uni leurs forces au début de l'année. Le premier apporte non seulement le divertissement et les logiciels, mais aussi les capteurs et la technologie nécessaires à la conduite autonome, tandis que Honda est évidemment doué pour la construction de voitures. Ensemble, ils espèrent rattraper les systèmes d'autres constructeurs automobiles, comme le système de conduite autonome intégrale de Tesla, basé sur la vision, dont les versions bêta fonctionnent aujourd'hui sur plus de 160 000 voitures.

Crédit : Sean O’Kane / The Verge

Des voitures toujours plus originales

Mais le moment où l’on jouera sur le tableau de bord d'une voiture est encore loin, puisque Sony et Honda prévoient de faire les premières livraisons en Amérique du Nord du véhicule qui n'a pas encore été nommé au début de 2026. Bien que nous n'ayons pas encore vu à quoi ressemblera cette voiture, Sony a donné des aperçus depuis 2020, lorsqu'il a révélé son concept Vision-S 01 et la version SUV 02 au CES 2022. Le Vision-S a été construit en collaboration avec le constructeur automobile Magna et disposait de deux moteurs de 200 kW capables de pousser la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Autour du véhicule, Sony disposait de plus de 10 capteurs d'images, de radars et d'ultrasons, et d'au moins neuf écrans dispersés à l'intérieur du véhicule.

Sony et Honda parient sur le fait que leur véhicule électrique autonome axé sur le divertissement sera un facteur de différenciation dans l'espace automobile. Il suit les tendances des autres constructeurs automobiles qui tentent d'inciter les propriétaires à passer de plus en plus de temps à l'intérieur des voitures, comme la Ioniq 6 de Hyundai avec son habitacle semblable à un cocon, Tesla avec Netflix depuis 2019 et maintenant TikTok, et le Star Concept de Lincoln qui peut libérer des parfums d'ambiance.

