D'hier à aujourd'hui, découvrez les 10 plus belles voitures de l'histoire de Citroën

Le constructeur emblématique de voitures françaises doit son succès à de nombreux modèles devenus iconiques au fil des années. Retour en images.

Citröen Mehari, 2CV, DS… Lorsque l’on parle du constructeur automobile Français, tout le monde a sa préférence en termes de modèle de voiture Citroën. Alors que le géant automobile a dévoilé sa Citroën C5 X Plug-in Hybrid en 2021, petit tour d’horizon sur les modèles emblématiques qui ont fait la renommée de Citröen.

1/ Citroën Mehari

Commercialisée dans les années 1960, la Mehari a su s’imposer avec son design simple et audacieux. Elle a conquis le cœur des Français pour son prix accessible et son allure originale et pratique. Sa production s’est arrêtée en 1987.



Crédit : Unsplash

2/ Citroën 2CV

Qui ne connaît pas la célèbre 2CV ? Élue voiture les plus vendues de tous les temps, ce véhicule a séduit les Français pour sa robustesse, son caractère et son prix. Sa production a débuté en 1948 et s’est arrêtée en 1990. Il est encore possible d’en voir très régulièrement sur les routes. Une icône.



Crédit : Unsplash

3/ Citroën DS

Avec son allure très élégante et rétro, la DS est très vite devenue une voiture iconique. Produite dans les années 1960, elle marque l’élégance à la française. Et il faut avouer qu’on en est toujours aussi fan.



Crédit : Istock

4/ Citroën BX

Lancée dans les années 1980, la BX a fait fureur pour sa simplicité et se démarque par sa carrosserie anguleuse. Son plus ? Son aérodynamisme, ses suspensions hydropneumatiques et ses quatre freins à disque. Une petite bombe qui a envahi les routes de France.



Crédit : Istock

5/ Citroën Traction 15

Tout droit sortie d’un film d’époque, la Traction 15 a été lancée dans les années 1930. Vendue à plus de 700 000 exemplaires, elle se démarque pour sa robustesse, sa qualité de route et son design audacieux.



Crédit : Unsplash

6/ Citroën C6

Produite en 2005, la C6 est devenue intemporelle chez Citroën. Élégante, pratique, spacieuse, fiable… Elle a tout pour plaire. Elle est devenue la voiture officielle du gouvernement français.



Crédit : Unsplash

7/ Citroën CX

Décrite comme une berline, la CX a été commercialisée en Europe en 1974 jusqu’en 1991. Elle plaisait pour sa tenue de route, sa robustesse, son confort.

Crédit : Unsplash

8/ Citroën Cactus C4

Cette berline compacte a été lancée en 2014 puis reconduite en 2020 avec un tout nouveau design plus agressif. Élégante, cette berline compacte assure, grâce à son système hydraulique, un confort de route.



Crédit : Google

9/ Citroën DS 5

Lancée en 2011 et reproduite en 2015, la DS 5 a su s’imposer sur les routes. En plus d’assurer confort, tenue de route, design audacieux, la DS 5 est un véhicule familial doté des dernières technologies de conduite et de confort dans l’habitacle. De quoi assurer de longues virées sur les routes en toute sérénité.



Crédit : Citröen

10/ Citröen C5 X Hybride

Décrite par le constructeur comme une invitation au voyage, ce modèle hybride s’offre un style audacieux, élégant avec tout le dynamisme d’un break. La C5 X Hybride vous fait voyager en apesanteur sur les routes et assure confort et sécurité. Ce SUV se démarque comme un futur modèle iconique, dans l’air du temps, à la silhouette avant-gardiste.



Crédit : Citröen

Vous l’aurez compris, Citröen a su s’imposer avec des modèles alliant sécurité, confort et design au fil des années. Désormais, les modèles récents regroupent le meilleur des deux mondes : des habitacles spacieux, un design racé, des technologies de pointe, un respect de l'environnement et une sécurité haut niveau.