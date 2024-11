Technologie pour tous : un guide pratique pour apprendre aux plus âgés à naviguer sur Internet en toute sécurité

Les personnes âgées, en France et dans le monde, utilisent de plus en plus l'internet, ce qui est très positif. Malgré tout, on ne peut pas négliger certaines précautions.

En ce qui concerne l'internet, on constate que chaque génération utilise les réseaux différemment. L'appareil utilisé pour se connecter, par exemple, varie : alors que les baby-boomers et la génération Z préfèrent les smartphones, les milléniaux utilisent des ordinateurs.

Les expériences variées de chaque génération ont un impact direct sur les mesures de sécurité à adopter. À partir d'un article publié par ExpressVPN, un fournisseur VPN, on découvre que les milléniaux accordent plus d'importance aux connaissances numériques en matière de protection, ce qui n'est pas le cas des générations plus âgées.

Partant de cette réalité, le texte ci-dessous vous expliquera comment apprendre aux personnes âgées (parents, grands-parents, amis, collègues de travail et autres) à utiliser l'internet de manière plus sûre.

1. Comprendre que la vulnérabilité n'a pas d'âge

Si vous pensez que seuls certains types de personnes sont vulnérables aux escroqueries sur internet, vous vous trompez ! On peut penser que les personnes âgées sont plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas une connaissance approfondie de l'internet, mais on se rend compte tout de suite que l'âge n'est pas le facteur principal.

La vulnérabilité d'une personne est due à un manque de connaissances, qui peut être corrigé par une bonne information. Il est important d'apprendre aux personnes âgées à naviguer en toute sécurité, car même la personne la plus maligne peut devenir une victime si elle ne prend pas les précautions qui s'imposent.

2. Leur apprendre à ne jamais donner d'informations personnelles

La règle fondamentale de l'internet, qui doit être enseignée dès la première conversation, est : ne jamais donner ses informations personnelles à des inconnus. Qu'il s'agisse des données les plus « insignifiantes » (comme votre nom complet) ou des plus dangereuses (comme les numéros de carte de crédit et les mots de passe), tout peut être utilisé par les criminels.

Les données sensibles ne doivent être saisies que sur des plateformes officielles et sécurisées (telles que des boutiques en ligne dûment contrôlées) et jamais pour des particuliers. Si possible, soyez présent lors de l'enregistrement des personnes âgées sur des sites web fiables afin de vous assurer que les informations ne sont pas perdues.

3. Expliquer les différences entre chaque dispositif

L'article explique que les individus se connectent à l'internet à partir de nombreux types d'appareils différents, indépendamment de leur âge. Les personnes âgées utilisent plus souvent des Smart TV et des smartphones, considérant les multiples usages de ces appareils.

Chacun de ces appareils nécessite des explications distinctes et importantes concernant leur fonction. Les niveaux de sécurité varient aussi : les Smart TV, par exemple, offrent peu de possibilités d'escroquerie en raison de l'absence d'interactivité, alors que c'est l'inverse pour les portables.

4. Être réceptif aux questions et aux demandes d'aide des plus âgés

Selon l'étude, 4 adultes sur 5 aident leurs parents ou grands-parents à utiliser la technologie, ce qui est extrêmement positif ! Les personnes âgées sont capables d'apprendre par elles-mêmes, bien sûr, mais les connaissances transmises par une personne de confiance valent bien mieux.

Pour aider une personne âgée à naviguer sur Internet, il faut être patient et réceptif à ses demandes d'aide. Si la personne sait qu'elle ne vous embêtera pas en vous posant des questions par rapport aux réseaux, les chances de lever les doutes avant de tomber dans les escroqueries sont beaucoup plus élevées.

5. Installer des outils de sécurité

Les outils de sécurité sont excellents pour empêcher les personnes âgées de rencontrer des problèmes lorsqu'elles sont en ligne. Cela vaut en particulier pour les ressources qui agissent de manière passive, c'est-à-dire les ressources qui n'ont pas besoin d'être touchées directement par l'individu pour fonctionner.

Lorsque vous donnez un appareil électronique avec accès à l'internet à une personne âgée, veillez à inclure toutes les fonctionnalités qui permettent de la protéger passivement. Ce sera une aide précieuse au quotidien !

6. Comprendre les différences entre les escroqueries selon l'âge

Au début de cet article, on a dit que les escroqueries n'avaient pas d'âge. Cependant, on doit inévitablement mentionner quels types d'escroqueries correspondent aux différents âges ! En d'autres termes, alors que les jeunes ont tendance à être victimes d'escroqueries concernant des offres d'emploi, par exemple, les personnes plus âgées sont la cible d'escroqueries concernant de fausses identités.

7. Encourager l'utilisation de la validation en deux étapes

Un moyen simple mais très efficace de protéger les comptes en ligne consiste à utiliser la validation en deux étapes (ou double authentification).

Cette méthode ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant, en plus du mot de passe, un code envoyé par SMS ou généré dans une application. Pour les personnes âgées, cela peut sembler compliqué au début, mais il est utile de montrer que cette mesure peut empêcher les criminels d'accéder aux comptes même s'ils découvrent le mot de passe.

La validation en deux étapes est un outil important pour assurer la sécurité des données personnelles et financières.

8. Leur donner des conseils pour des achats en ligne sans danger

De nombreuses personnes âgées découvrent le confort des achats en ligne, mais cette activité peut s'avérer risquée si on ne prend pas de précautions. Apprenez-leur à vérifier que le site est fiable avant de fournir leurs coordonnées de paiement.

Un conseil pratique consiste à vérifier que l'adresse de la page commence par « https » et qu'il y a une icône de cadenas à côté de la barre d'adresse, ce qui indique une connexion sécurisée.

Il est également important de privilégier les modes de paiement sécurisés, comme les cartes virtuelles ou les plateformes de paiement qui offrent une plus grande sécurité. Grâce à ces précautions, les achats en ligne deviennent beaucoup plus sûrs.

Il convient de rappeler que l'accès à l'internet et à tout ce qu'il offre est une forme d'indépendance et ne devrait pas être interdit aux personnes les plus vulnérables. Pour autant qu'ils soient bien instruits, les adultes et les personnes âgées sont parfaitement capables de naviguer dans les dangers de l'internet et de garder leurs données en sécurité.