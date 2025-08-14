Pornhub perd un million de visiteurs par jour, selon une récente étude

Le site pour adultes populaire Pornhub perd chaque jour une quantité importante de visiteurs. Et il y a une explication derrière cela.

Le site Pornhub est le site pour adultes le plus visité du Royaume-Uni. Jusqu'à très récemment, il était même le site pour adultes le plus visité au monde. Mais depuis quelques semaines, le site perd des millions de visiteurs chaque jour. Selon les données révélées par Similarweb, Pornhub a enregistré une chute de 47% entre le 24 juillet et le 8 août.

En effet, le nombre moyen de visites quotidiennes est passé de 3,2 millions en juillet à 2 millions la première semaine d’août. Il y a une raison particulière à cela. Tout d’abord, le site est moins populaire qu’autrefois. Mais ce n’est pas la raison principale.

Capture d'écran. Pornhub

En mai 2025, la Commission européenne a ouvert une enquête à l'encontre de quatre sites pronographiques qui ne proposaient pas de vérification d'âge, chose qu'obligent pourtant les gouvernements français et européen. Par opposition à cette législation européenne, le site herbergeur de Pornhub, Aylo, avait pris la décision de fermer ses différents sites. Depuis, les sites ont été réactivés une première fois, avant d'être de nouveau fermés.

De plus, une nouvelle loi oblige les visiteurs à prouver qu’ils ont plus de 18 ans. Pour cela, ils doivent désormais télécharger une photo et leurs coordonnées sur le site. Sauf que cette manipulation décourage de nombreuses personnes sur les sites acceptant de la mettre en place.

Renforcer la sécurité des mineurs sur internet

Crédit photo : AFP

Ce changement s’inscrit dans la loi britannique pour la sécurité en ligne. Il vise notamment les sites hébergeant du contenu pour adultes. Son but ? Empêcher les utilisateurs mineurs d’y avoir accès.

Cependant, cette loi présente un revers. De nombreux adultes se détournent de Pornhub pour se rendre sur des sites non réglementés où les contenus peuvent être plus extrêmes. Ainsi, ces derniers connaissent une forte hausse de trafic. C’est ce qu’a constaté Pornhub.

« Comme nous l'avons vu dans de nombreuses juridictions à travers le monde, il y a souvent une baisse du trafic pour les sites conformes et une augmentation du trafic pour les sites non conformes », a fait savoir un porte-parole du site.

De son côté, Alex Kekesi, responsable de Aylo, met un point d’honneur à la vérification de l’âge sur les sites : « Seuls les adultes vérifiés devraient pouvoir accéder à des applications de rencontre, des jeux d'argent ou du contenu pour adultes [...] C’est l'option la plus sûre et la plus efficace pour protéger les enfants et préserver la confidentialité des utilisateurs en ligne. »

Enfin, les personnes qui visitent ces sites non réglementés risquent une amende de 10 millions de Livres (11,6 millions d’euros).