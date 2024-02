15 ans après son bad buzz, «Amandine du 38» se confie sur les terribles conséquences de sa vidéo virale

En 2009, c’est via une vidéo sur YouTube qu’Amandine du 38, de son pseudo, s’est fait connaître. Et sa célébrité lui a aussi apporté du négatif. Elle se confie dans une interview inédite.

Souvenez-vous, en 2009, après avoir posté une vidéo dans laquelle la jeune femme s’essayait au rap, Amandine du 38, de son pseudo YouTube, devenait en quelques jours le visage le plus viral du Web - à ses dépens.

Pour rappel, dans cette vidéo, Amandine dévoilait son titre Voyage au Sénégal sur l’instrumentale d’un tube de Booba, intitulé Garde la pêche. Le problème, c’est qu’à 18 ans, la jeune fille n’avait pas conscience des répercussions que cette vidéo pouvait avoir. Elle a par la suite subi de nombreuses années de harcèlement scolaire. Amandine a été contrainte d’être déscolarisée et a vu sa vie basculer.



Crédit : YouTube

“J’ai voulu mettre fin à mes jours” : les confidences d’Amandine Rollin

Dans une récente interview, réalisée par le média Melty, Amandine Rollin de son vrai nom, aujourd'hui âgée de 34 ans, s’est confiée sur les conséquences dramatiques de ce bad buzz : “On m’insultait de trisomique, moi, je leur répondais en disant que je n’étais pas trisomique. Ça me faisait du mal de recevoir des messages comme ça, mais j’ai réussi à faire face en me disant de mettre la critique et la méchanceté de côté. C’est comme ça que j’ai pu avancer.” Elle confie également qu’elle s’est convertie à l’Islam et a enfin trouvé la paix.

Amandine a déclaré à nos confrères qu’après cette vague de harcèlement, le sort s’est acharné sur elle puisqu’elle a fait une mauvaise rencontre. Un homme a tenté de la “manipuler pour avoir des papiers français”. Une histoire difficile pour Amandine qui confie avoir voulu “mettre fin à ses jours”. Désormais, tout va mieux pour la jeune femme. Maman de cinq enfants, elle partage sa vie avec “la bonne personne” et se dit heureuse. Elle assure qu’elle protège ses enfants des réseaux sociaux et fait en sorte qu’ils ne fassent pas “les mêmes erreurs qu’elle”.



Crédit : YouTube