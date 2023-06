Découvrez la somme folle que gagne Amandine Pellissard chaque mois grâce à... Vinted !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Amandine Pellissard est une ancienne candidate de téléréalité reconvertie en influenceuse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa popularité lui permet de gagner beaucoup d’argent, notamment sur Vinted.

Anciens participants de l’émission «Familles nombreuses», Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont profité de leur notoriété soudaine pour remplir leur compte bancaire. En effet, le couple parent de huit enfants s’est lancé dans le contenu pornographique.

Crédit Photo : Amandine Pellissard

Dans un premier temps, les influenceurs ont commercialisé leurs vidéos pour adultes sur la plateforme Mym. Ces derniers ont également tourné leur premier film porno chez Jacquie et Michel.

Depuis peu, Amandine Pellissard et son compagnon peuvent compter sur une autre source de revenus : la revente de vêtements sur la plateforme Vinted. Cette application permet de vendre ou d’acheter des vêtements et autres accessoires d’occasion.

Crédit Photo : Amandine Pellissard

«C’est un roulement sans fin»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle activité leur permet de gagner beaucoup d’argent, a révélé Amandine Pellissard dans l’émission Baby Story de Jeremstar, diffusée sur YouTube ce dimanche 11 juin.

«Il y a des gens qui achètent les pantalons et les chemises d’Amandine Pellissard ?», a demandé le youtubeur à son invitée. La réponse est oui ! « Beaucoup. Ils se les arrachent même. J’ai plus de 14 000 abonnés sur Vinted donc dès que je mets un truc en ligne, les gens n’ont même pas eu le temps d’être notifiés qu’il est déjà parti. C’est un roulement sans fin», a expliqué la mère de famille qui attend son neuvième enfant.

Avant d’ajouter : «Après on a très peu de recul parce qu’on a repris le compte il n’y a pas longtemps». Au total, les époux gagnent entre 5000 à 10 000 euros par mois : «On peut envoyer plus de 100 colis en une seule fois».