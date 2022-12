Plusieurs évènements marquants seraient directement liés aux prédictions de Michel de Nostredame. Voici 15 prophéties les plus dingues de Nostradamus.

Nostradamus, de son vrai nom Michel de Nostredame, fut un apothicaire, médecin, astrologue et écrivain français, né à Saint-Rémy-de-Provence le 4 décembre 1503. Il est le fils de Jaume de Nostredame et de Reynière de Saint-Rémi, et petit-fils de Pierre de Nostredame et de Blanche de Sainte-Marie. Son frère est Jean de Nostredame. Alors encore très jeune, il part étudier à l’université d’Avignon, où ses amis l’appelaient « le jeune astrologue ». Mais son premier diplôme, il l’obtint à Montpellier où il fit des études en médecine. Ayant acquis de la notoriété, il fut nommé médecin et conseiller du roi Charles IX par la reine Catherine de Médicis elle-même. Il bénéficiera du privilège de la protection royale jusqu’à son dernier jour.

À voir aussi

Les 15 prophéties de Nostradamus les plus incroyables

Nostradamus est célèbre pour ses écrits, parmi lesquels figure le livre « Les prophéties », ainsi que son ouvrage résumant son périple à travers quelques pays d’Europe, « Traité de fardements et confitures ». Dans son ouvrage Les prophéties, qui était initialement imprimé par la maison d’édition Macé à Lyon, Nostradamus s’essayait à des prédictions sous forme de quatrainsqu’il sortait par lots de 100 : les centuries (100 quatrains). Nostradamus a écrit un grand nombre de prophéties par lots de centuries, dont une partie se serait réalisée. Il fallait modifier chaque quatrain pour l’interpréter et en connaître le sens. En effet, les quatrains contenus dans les centuries de Nostradamus étaient écrits en vieux français. Aujourd’hui encore, les quatrains et centuries de Nostradamus continuent d’être interprétés par ses adeptes et sont réputés prémonitoires pour bon nombre d’entre eux. Certains sont considérés comme annonciateurs d’évènements qui vont se dérouler dans les années à venir. D’autres sont associés aux faits marquants de l’histoire. Du réchauffement climatique au premier pas de l’Homme sur Mars, en passant par le décès de la Reine d’Angleterre, voici 15 prophéties les plus dingues de Nostradamus.

1 – 14equatrain, 4ecenturie : la mort d’un personnage (en 2022)

La reine Elizabeth II pendant un discours. Crédit : Istock

La 4e centurie de Nostradamus contenait le quatrain n°14 qui pouvait être interprété comme suit : « La mort subite du premier personnage, aura changé et mis un autre au règne… ». Il peut être interprété comme annonciateur de la mort de la Reine Elizabeth II en 2022, qui a été suivie par l’intronisation du nouveau Roi Charles. Le règne de Charles III lui-même aurait été prédit par un quatrain de Nostradamus, ainsi que certains évènements royaux se déroulant après la disparition de la reine Elizabeth II.

2 – Quatrain n°81, centurie 3 : l’élection d’un Président américain

L’élection de Donald Trump prédite par Nostradamus. Crédit : Istock

« Le grand brailleur audacieux et sans vergogne sera élu gouverneur de l’armée ». Selon les spécialistes de Nostradamus, le 81equatrain de la 3e centurie est annonciateur de l’élection de Donald Trump, que tout le monde connaît pour ses comportements atypiques.

3 – Naissance et règne de Napoléon 1er dans le quatrain 60 de la centurie 1

Le règne de Napoléon 1er prédit par le quatrain 60. Crédit : Istock

Plusieurs traits du quatrain 60 correspondent au règne de Napoléon 1er : « Un empereur naîtra près d’Italie ». Effectivement, Napoléon 1er est né près de la frontière italienne. « Qui à l’Empire sera vendu bien cher » : le règne de Napoléon 1er est associé à la perte de nombreuses vies humaines.

4 – Quatrain 35, centurie 1 pour annoncer la mort d’Henri II

Portrait du Roi Henri II dont la mort aurait été annoncée dans le quatrain 35 centurie 1. Crédit : Istock

Un tournoi était organisé en 1559 entre le roi Henri II et un capitaine écossais, tous deux portant l’insigne du lion. Le roi mourut suite à sa blessure mortelle à l’œil. Le quatrain 35 de la centurie 1 semble prédire l’évènement : « Le jeune lion vaincra le plus vieux… dans un duel où il lui percera les yeux à travers une cage d’or… « Deux blessures » provoqueront « une mort cruelle ».

5 – L’assassinat d’un Président américain prédit par Nostradamus

Parade du présidentJFK en 1963. Crédit : Istock

Dans son livre « Les prophéties », Michel de Nostredame écrit ces mots : « d’en haut, le mal s’abattra sur le grand homme. Un innocent mort sera accusé du mort ». Il fit allusion à l’assassinat de Kennedy en 1963 ainsi qu’à l’accusation d’Oswald qui clamait son innocence jusqu’au jour de sa mort.

6 – La prédiction des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki

Le feu nucléaire sur Hiroshima serait prédit par Nostradamus. Crédit : Istock

Dans l’un de ses quatrains, Nostradamus aurait fait la prophétie des bombes atomiques sur le Japon : « Près des portes et dans deux villes, il y aura des fléaux dont on n’a jamais vu de semblables ». « La famille au sein de la peste… », cette dernière phrase pouvant faire allusion aux victimes des radiations et qui mouraient progressivement.

7 – La prédiction du grand incendie de Londres par Nostradamus

Représentation de l’incendie de Londres de 1780, prédit par Nostredame. Crédit : pinterest

Les spécialistes de Nostradamus sont unanimes pour affirmer que l’astrologue avait bien prédit l’incendie qui allait ravager la ville de Londres. Dans l’un de ses quatrains, il écrivait ainsi : « le sang des justes sera exigé de Londres…brûlé par les feux dans l’année 66 ».

8 – La prophétie de la Révolution française par Nostradamus

La Révolution française prédite par Nostradamus. Crédit : Istock

Dans le quatrain n° 23 de la centurie VI, Nostradamus aurait également prédit l’évènement de la Révolution française, comme ces écrits pourraient le confirmer : "D'esprit de règne musnimes descriées, et seront peuples esmeuz contre leur Roy, paix faict nouveau, sainces loix empirees, rapis onc fut en si tesdur arroy".

9 – Nostradamus aurait prédit le retour au pouvoir du général de Gaulle

Un quatrain prémonitoire de Nostradamus pour le retour de de Gaulle. Crédit : Istock

Le deuxième vers du quatrain 33 de la centurie IX citerait le général de Gaulle selon les spécialistes de Nostradamus. « De Gaule Trois Guion Sernommé… », qui pourrait être interprété par le retour du guide (au pouvoir).

10 – Le réchauffement climatique ferait partie des prédictions de Nostradamus

Le changement climatique serait prédit par Nostradamus. Crédit : pinterest

L’un des quatrains de Michel de Nostredame peut être traduit ainsi : « Comme le soleil, la tête fouillera la mer brillante. Les poissons vivant de la mer Noire ne feront que bouillir. Quand Rhodes et Gênes seront à moitié affamés. Les gens du pays auront du mal à les découper ». Les adeptes de Nostradamus y voient une prédiction relative au réchauffement climatique en cours avec ses sombres prévisions dans les prochaines décennies et le siècle à venir.

11 – L’arrivée au pouvoir d’un dictateur funeste prédite par Nostradamus

Illustration de la liberté d'expression censurée. Crédit : Istock

Dans l’un de ses quatrains, Nostradamus écrit : « Des profondeurs de l’ouest de l’Europe, un jeune enfant naîtra d’un peuple pauvre. Par sa langue il séduira une grande troupe ». Hitler était connu pour sa verve qui lui valait l’adhérence de nombreux partisans, appuyant aussi sa rhétorique du mal.

12 – Prédiction d’une guerre en Europe par Nostradamus

Drapeau européen et le drapeau Ukrainien. Crédit : Istock

Nostradamus aurait prédit une guerre qui durerait sept mois et qui marquerait l’histoire de l’humanité. Elle se déclencherait en Europe, où la population serait réduite de manière conséquente. Le quatrain annonçant cet évènement dit ceci : « Tout autour de la grande cité seront logés des soldats par champs et par villes ». Cette phrase peut être associée à la guerre en Ukraine qui se déroule actuellement et qui pourrait prendre une tournure mondiale. Le quatrain concerné contient un autre vers qui pourrait se traduire par « le Président russe sera assassiné par une personne de son entourage ». La corrélation entre les faits ne peut être niée.

13 – Prédiction du 11 septembre par Nostradamus

Les attentats du 11 septembre feraient partie des prémonitions de Nostradamus. Crédit : Istock

Nostradamus aurait prédit les attentats du 11 septembre 2001 selon ces termes analysés par les spécialistes : « Le ciel brûlera à cinq et quarante degrés, le feu s’approchera de la grande cité nouvelle ».

14 – Prédiction de Nostradamussur le Pape

Nostradamus aurait prédit la mort du Pape. Crédit : Istock

Certains des quatrains de Nostradamus porteraient sur des évènements à venir. Notamment, l’un de ces quatrains annoncerait la mort du Pape François en 2023 et son remplacement par un jeune pape. Celui-ci ferait par ailleurs parler de lui pour un scandale, et ce, pendant plusieurs années d’affilée.

15 – L’homme sur Mars, prédit par Nostradamus?

Nostradamus et la prophétie de l’homme sur Mars. Crédit : Istock

Nostradamus aurait fait des prédictions concernant le futur de l’humanité dans plusieurs de ses quelque 942 quatrains. Parmi les prophéties futures, ses adeptes voient l’arrivée des premiers hommes sur la planète Mars en 2023.