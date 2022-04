Cet artiste dévoile des images choc de ce qu'il restera du monde après le réchauffement climatique

Inquiet face à l’impact du réchauffement climatique sur notre civilisation et le monde tel que nous le connaissons, cet artiste français a représenté les monuments célèbres qui subsisteront après cette crise.

Fabien Barrau est un artiste numérique et photographe français qui a créé un projet saisissant intitulé « News from the future ». Dans une série d’images, l’artiste montre l’impact que le réchauffement climatique pourrait avoir sur le monde dans plusieurs années, et ce qu’il resterait des monuments célèbres que nous connaissons aujourd’hui.

Crédit photo : Fabien Barrau

Les images créées par Fabien Barrau sont réalisées avec l’aide d’un drone et du logiciel de montage Photoshop. Après avoir immortalisé les monuments, le photographe retouche ses photos pour montrer à quoi pourrait ressembler le monde dans le futur.

« Cette série est un travail personnel d’anticipation des conséquences du changement climatique. Ce n’est pas un travail scientifique mais un travail artistique où je m’inspire des probabilités des données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat », a-t-il expliqué.

Crédit photo : Fabien Barrau

En effet, le GIEC vient de nouveau de publier un rapport alarmant pour alerter sur les conséquences dramatiques qu’aura le réchauffement climatique sur notre société et sur le monde.

Des monuments sous l’eau

Pour sensibiliser le public à l’environnement, Fabien Barrau a créé des images choc où l’on peut voir l’impact de la crise climatique sur notre écosystème. D’ici quelques années, les épisodes de sécheresse ainsi que la fonte des glaces et le bouleversement du climat pourraient changer totalement notre environnement.

Crédit photo : Fabien Barrau

Dans ses images, Fabien Barrau a représenté des monuments célèbres comme le Colisée de Rome, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel ou encore l’Arc de Triomphe. Tous ces monuments sont presque engloutis par l’eau ou représentés dans des climats arides.

« J’aime faire de la photographie de paysage et d’architecture et j’ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays pour photographier des environnements fabuleux, a expliqué l’artiste. Mais au fil des années, j’ai de plus en plus ressenti les effets dévastateurs de cette crise climatique sur la biodiversité, les paysages et les personnes. Il me semble difficile de continuer à prétendre que rien ne change. »

Crédit photo : Fabien Barrau

À travers ces images, Fabien Barrau souhaite alerter sur le danger de la crise climatique, et marquer les esprits pour engendrer une prise de conscience.

« Je reste convaincu qu’une simple image peut avoir plus d’impact sur les gens, notamment les plus jeunes, pour comprendre les probabilités des conséquences de l’inaction », a conclu l’artiste.

Crédit photo : Fabien Barrau

Crédit photo : Fabien Barrau