Faire inscrire des phrases drôles sur sa pierre tombale est un moyen de montrer son sens de l’humour. Voici 20 épitaphes parmi les plus originales et drôles.

20 épitaphes drôles et originales à découvrir

Une petite épitaphe. Crédit : michaklootwijk

Une épitaphe est une inscription funéraire gravée sur la pierre tombale d’un défunt. Elle peut être écrite par sa famille ou par lui/elle-même de son vivant. On peut lire toutes sortes d’épitaphes sur les monuments funéraires en se rendant dans un cimetière. Elles sont le plus souvent l’œuvre des défunts, qu’il s’agisse d’anonymes ou de personnalités plus connues. L’écriture d’une épitaphe, qui relève parfois de l’art, peut revêtir différents sens. Elle est pensée pour se souvenir de la personne décédée, pour décrire sa biographie ou pour montrer son sens de l’humour, même dans le monde de l’au-delà. Elle est également destinée à alléger la douleur des proches pendant et après le deuil. Les épitaphes peuvent aussi revêtir une forme de souhaits que les personnes décédées ont émis quelque temps avant de partir. Elles ont également un rôle décoratif.

En effet, les écrits permettent d’orner les pierres tombales, d’autant plus qu’elles durent éternellement, pas comme les fleurs. Plusieurs personnalités plus ou moins célèbres ont ainsi continué de marquer les esprits, même dans la mort grâce à leurs écrits funéraires. Au-delà de la simple inscription « ci-gît » suivie du nom, ou de l’inscription RIP, ils ont préféré des phrases plus inventives, parfois humoristiques. Voici une sélection de 20 épitaphes les plus originales et drôles.

1 – Une recette gravée dans la pierre

Une pierre tombale avec une inscription dessus. Crédit : Joel Carillet

L’Américaine Kathryn Andrews fut célèbre pour sa recette de fudge, une friandise appréciée dans son pays. Sa réputation dans l’art culinaire se perpétue même après sa mort, et bon nombre de ses recettes sont disponibles aujourd’hui sur Internet. Sur sa pierre tombale, la recette de fudge est ainsi décrite en détail : 3 tasses de sucre, une pincée de sel, du beurre, de la vanille, etc.

2 – Inscription sur le tombeau de Jean D. Wallace

Quelques pierres tombales sur un fond blanc Crédit : bennymarty

« I was hoping for a pyramid », « j’espérais au moins avoir une pyramide ». Cette épitaphe drôle est écrite sur la pierre tombale de l’Américaine Jean D. Wallace, qui devait avoir un sens de l’humour propre à elle.

3 – Art et épitaphes

Épitaphe « au revoir ». Crédit : Marcel Hufschmidt

La pierre tombale de Jean Valjean porte l’épitaphe suivante, qui est un extrait d’une œuvre littéraire: « Il dort. Quoique le sort fut bien étrange, il vivait. Il mourut quand il n’eut plus son ange, la chose simplement d’elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s’en va ».

4 – Épitaphe de Marcel Duchamp

Citation écrite sur le tombeau de Marcel Duchamp. Crédit : pinterest

Marcel Duchamp était l’un des grands artistes du 20e siècle, à l’origine des mouvements surréalistes et dada, mais aussi du ready-made. Il aimait l’humour, mais faisait aussi preuve d’absurdité. Il mélange les deux en faisant inscrire la phrase suivante sur sa pierre tombale au cimetière monumental de Rouen: « D’ailleurs, c’est toujours les autres qui meurent ».

5 – Message secret dans l’épitaphe de John Laird McCaffrey

Cette inscription contient un message secret. Crédit : pinterest

Dans le cimetière Notre-Dame des Neiges à Toronto, on peut voir cette pierre tombale de John Laird McCaffrey avec une épitaphe dessus. Dans sa vie, il adorait les blagues, chose qu’il voulut faire jusque dans sa tombe. Ainsi, cette épitaphe écrite par lui-même comporte un message secret. Il suffit de prendre la première lettre de chaque ligne pour comprendre.

6 – Épitaphe de Claude Duval

Des pierres tombales Crédit : bennymarty

Claude Duval était une personnalité célèbre anglaise, connue pour avoir été l’un des plus grands bandits de grand chemin du 17esiècle. Malgré cette réputation, il fut d’une grande courtoisie au moment de réaliser ses basses œuvres. Il n’aurait porté aucune violence à ses victimes, étant d’origine noble. D’ailleurs, il le démontre à travers l’épitaphe qu’il a fait inscrire sur son tombeau à Londres, plus exactement dans le jardin de l’église Saint-Paul : « Ici repose Duval. Lecteur, si tu es de sexe masculin, gare à ta bourse. Si tu es une femme, gare à ton cœur ». Il prenait l’argent des hommes, et courtisait les femmes, sans verser dans la violence.

7 – Vers et épitaphe d’Alfred De Musset

Tombe d’Alfred de Musset au cimetière Père-Lachaise. Crédit : pinterest

Alfred De Musset a fait inscrire la citation suivante sur sa pierre tombale au cimetière Père-Lachaise: « Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière. J’aime son feuillage éploré, la pâleur m’en est douce et chère. Et son ombre sera légère à la terre où je dormirai ».

8 – Une épitaphe d’avertissement

Épitaphe sur le tombeau de William Shakespeare. Crédit : pinterest

Parmi les épitaphes les plus célèbres, celle de William Shakespeare a été écrite pour dissuader quiconque serait tenté de déplacer sa tombe: « Mon bon ami, pour l’amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ces pierres, et maudit soit celui qui dérange mes os ».

9 – Épitaphe de Dee Dee Ramone

Pierre tombale de Dee Dee Ramone avec une épitaphe courte. Crédit : pinterest

Dee Dee Ramone a fait graver sur sa pierre tombale l’une des épitaphes les plus connues:« OK, maintenant, il faut que j’y aille ». Cette phrase simple est remplie de sens. D. Ramone était le compositeur et le bassiste du groupe créé par lui-même, The Ramones.

10 – Épitaphe drôle sur la tombe d’un cardinal

Pierres tombales dans le cimetière de Brooklyn, New York. Crédit : fernandogarciaesteban

Quelque part dans un cimetière, on peut voir cette épitaphe sur la tombe d’un religieux: « Ci-gît un fameux Cardinal qui fit plus de mal que de bien. Le bien qu’il fit, il le fit mal, le mal qu’il fit, il le fit bien ».

11 – Épitaphe simple et percutante

Fleurs et pierres tombales. Crédit : taka4332

Sur la tombe d’Alphonse Allais, on peut voir l’inscription funéraire suivante : « Ci-gît Allais, sans retour ». Une épitaphe courte, mais qui en dit long.

12 – Une épitaphe amusante

Pierres tombales dans un cimetière public. Crédit : Erich Sacco

Jean Ogier de Gombault est à l’origine de cette épitaphe drôle qui vaut la peine d’être lue: « Ci-gît qui fut un franc glouton, qui but tout ce qu’il eut de rente. Son pourpoint n’avait qu’un bouton, son nez en avait plus de trente ».

13 – Phrase drôle sur une tombe

Pierre tombale avec une épitaphe très drôle. Crédit : pinterest

Sur la tombe de l’humoriste comme Francis Blache, au cimetière d’Eze, en France, est inscrite la phrase suivante : « Laissez-moi dormir, j’étais fait pour ça ! ».

14 – Inscription funéraire avec de l’humour

Pierre tombale en attente d’épitaphe. Crédit : wollwerth

Un couple a trouvé les mots pour l’épitaphe à inscrire sur leur pierre tombale: « Nous avons finalement pu trouver une place pour nous garer à Georgetown ! ».

15 – Pierre tombale avec un seul mot

Pierre tombale sans inscription, mais originale. Crédit : marako85

Patrick Caulfield fut un peintre-décorateur d’intérieur célèbre pour sa créativité. Il était également connu pour son sens de l’humour. Il a désigné lui-même sa pierre tombale et a choisi l’épitaphe d’une grande simplicité qui y sera écrite et en un seul mot: « Dead ».

16 – Épitaphe de Charles Bukowski

Pierre tombale et fleurs. Crédit : Andrey Sayfutdinov

Dans sa vie, le poète allemand Charles Bukowski s’exprimait lors d’une interview pour expliquer sa phrase célèbre « N’essaie pas, fais. Si vous passez votre temps à essayer quelque chose, vous ne le faites pas ». Désormais, l’épitaphe suivante est inscrite sur sa tombe : « N’essaie pas ».

17 – Épitaphe d’une personne anonyme

Une femme nettoie la pierre tombale d’un proche. Crédit : djedzura

De nombreuses personnes anonymes ont fait inscrire des épitaphes toutes aussi drôles qu’envoûtantes les unes que les autres sur leur tombe. Sur l’une d’elles, quelque part dans un cimetière, on peut lire la phrase suivante : « Laissez tomber les fleurs, apportez-moi plutôt une bière ».

18 – Autre inscription funéraire drôle

Une épitaphe amusante. Crédit : pinterest

Bien d’autres épitaphes drôles font la différence dans les cimetières, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Elles ont été répertoriées et présentées dans un recueil dans lequel quelques épitaphes retiennent l’attention. L’une d’elles est sans conteste parmi les plus drôles : « En apnée, j’étais un bon, aujourd’hui, je suis le meilleur ».

19 – Une épitaphe post-coming-out

Pierre tombale de Leonard Matlovich. Crédit : pinterest

Dans les années 1970, l’homosexualité était interdite dans l’armée américaine, mais cela n’a pas empêché Leonard Matlovich de faire son coming-out, qui lui a valu l’expulsion. Ayant servi lors de la guerre du Vietnam, il décide de faire inscrire l’épitaphe suivante sur sa tombe: « Quand j’étais dans l’armée, ils m’ont donné une médaille pour avoir tué deux hommes, et une décharge pour en avoir aimé un ».

20 – « Ici repose un homme… »

Un homme devant la tombe d’une personne proche. Crédit : Anze Kralj

Autre et dernière épitaphe drôle à découvrir, la phrase suivante évoque l’estime de lui qu’avait cet homme, entre sobriété et détresse : « Ici repose un homme qui sut s’entourer d’êtres plus intelligents que lui ».