Les 25 comiques préférés des Français

Découvrez dans notre liste les vingt-cinq comiques préférés des français, hommes et femmes confondus, les artistes de la blague, les plus grands du rire qui ont fait de l'humour de l'art.

Ils ne l'ont pas oublié. Plus de trente ans après sa disparition, Coluche est toujours l'humoriste préférés des Français. Après avoir commencé au Café de la Gare, c'est en 1975 que Michel Colucci de son vrai nom s'est fait connaître du grand public avec sa parodie de jeu télévisée Le Schmilblick. Il a ensuite multiplié les sketchs - C'est l'histoire d'un mec (1974), Le cancer du bras droit (1976), L'auto-stoppeur (1975) - et enchaîné les rôle au cinéma - L'Aile ou la cuisse (1976), Banzaï (1983), Tchao Pantin (1983) -, jusqu'à ce que sa carrière soit stoppée net par cette mésaventure qui lui a coûté la vie, en 1986.

On pourrait également citer Guy Bedos (1934-2020) qui pendant des années à fait rire les Françaises et les Français. Tout comme Raymond Devos (1922-2006), Bourvil (1917-1970), ou encore Fernandel (1903-1971) qui ont marqué de leur humour leur génération et les générations suivantes. Mais qu'en est-il des contemporains de Coluche, Guy Bedos et les autres ? Qui sont les comiques de ses vingt dernières années préférés des Français ? Découvrez la liste des vingt-cinq humoristes qui font rire le grand public avec leurs blagues, selon un sondage Ipsos réalisé pour France 2.

1) FLORENCE FORESTI

Florence Foresti a commencé sa carrière d'humoriste en 1998 avec le trio des Taupes Models, avant de se lancer en solo en 2001. Son premier spectacle, Manquerait plus qu'elle soit drôle, est un succès. Mais c'est surtout grâce à ses apparitions dans l'émission On a tout essayé, présentée par Laurent Ruquier, qu'elle s'est faite connaître du grand public. Elle est devenue, depuis, l'une des humoristes les plus populaires en France, femmes et hommes confondus, grâce à ses personnages, ses sketchs et ses spectacles hilarants. Depuis 2006, Florence Foresti fait également carrière dans le cinéma. La comique a joué dans Dikkenek (2006), dans Hollywoo (2011) avec Jamel Debbouze, dans Barbecue (2014), entres autres films.

2) LES BODIN'S

Les Bodin's est un duo comique français créé en 1994, formés par les comédiens Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Le premier joue Maria, une vieille fermière roublarde et autoritaire, qui régit la vie de son fils de cinquante ans, Christian, vieux garçon naïf, interprété par le deuxième. En 1999, Les Bodin's rencontre le producteur Jean-Pierre Bigard (frère de Jean-Marie Bigard) qui les fait jouer au Palais de Glace, à Paris. En près de trente ans d'existence, le duo d'humoristes a rempli des salles dans toutes les villes françaises. Succès qui a valu aux Bodin's de voir leur histoire adaptée au cinéma dans deux films : Mariage chez les Bodin's (2008) et Amélie au pays des Bodin's (2010).

3) GAD ELMALEH

À 51 ans, Gad Elmaleh a une carrière prolifique. Humoriste, acteur, réalisateur, et même chanteur, il s'est essayé à (presque) toutes les disciplines artistiques, même si c'est surtout pour ses spectacles de stand-up qu'il est connu. Après des études à Montreal, au Canada, Gad Elmaleh est venu s'installer en France pour suivre les Cours Florent. Il a débuté sa carrière en tant qu'assistant d'Elie Kakou, puis a continué à la radio, dans la matinale présentée par Arthur sur Europe 2. En 1997, il a présenté son premier one-man-show au théâtre Trévise, à Paris. Le début du succès qui l'a amené à jouer aux États-Unis. Parallèlement, il a collectionné les rôles au cinéma. Il a notamment été nommé pour le César du meilleur acteur pour son rôle dans Chouchou (2003), personnage inspiré de ses sketches.

4) JEFF PANACLOC

Jeff Panacloc, de son vrai nom Damien Colcanap, est un ventriloque et humoriste français. Il a arrêté ses études avant le bac pour suivre une formation d'électricien. Il a commencé sa carrière en tant que magicien. Sa rencontre avec le ventriloque David Michel est décisive : Damien Colcanap décide de se lancer dans la ventriloquie sous le pseudonyme de Jeff Panacloc avec sa marionnette Jean-Marc, singe politiquement incorrect, grossier et dévergondé. Il joue son premier spectacle au théâtre Le temple en 2009 avant de remplir de plus grandes salles en France et même aux Etats-Unis.

5) BLANCHE GARDIN

C'est grâce au Jamel Cody Club que Blanche Gardin s'est fait connaître, en 2006. Après avoir joué plusieurs années dans les spectacles et les tournées de la bande de Jamel Debbouze, l'humoriste s'est lancée en solo. Elle a joué son premier one-woman-show en 2015, Il faut que je vous parle. Ses spectacles suivants Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche ont été couronnés d'un Molière de l'humour en 2018 et 2019. En parallèle de sa carrière de comique, Blanche Gardin est scénariste (Le crocodile du Botswana, 2014, Problemos, 2017) et actrice. Elle a joué notamment dans Case départ (2011) avec Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol, Adopte un veuf (2016), Je ne suis pas un homme facile (2018) ou encore dans la série WorkinGirls, diffusée sur Canal+.

6) FRANCK DUBOSC

Franck Dubosc s'est fait connaître grâce à son personnage de mythomane dragueur et frimeur. Personnage qui a inspiré le film Camping (2006), de Fabien Onteniente, dans lequel Franck Dubosc tient le premier rôle, qui a eu un succès retentissant. De quoi lancer la carrière au cinéma, en parallèle de ses spectacles, dont l'humoriste rêvait. Depuis, Franck Dubosc multiplie les apparitions sur grand écran et les succès en salle, notamment dans des comédies françaises grand public.

7) ERIC ANTOINE

Eric Antoine est une drôle de magicien. Ou un magicien drôle. Il se considère comme une «humourillusionniste» (contraction d'humour et illusionniste), utilisant la magie dans des sketchs. Après une passage à l'école de Jacques Lecoq, où il apprend la mise en scène, il part en tournée avec son premier spectacle La journée d'un magicien, dans les années 2000. Mais c'est sa participation à La France à un incroyable talent, en 2006, qui le fait connaître. Il créé ensuite plusieurs spectacles où il est accompagné par sa femme Calista Sinclair-Antoine. Entre Rire contre le racisme et Vivement dimanche, Eric Antoine multiplie également les apparitions télévisées.

8) JARRY

À 17 ans, Anthony Lambert prend le pseudonyme Jarry, nom de jeune fille de sa mère. Passionné de théâtre, il donné des cours dans des lycée et dans des maisons d'arrêts aux alentours d'Angers, d'où il est originaire. En 1999, à 22 ans, il se rend à Paris pour lancer sa carrière de comédien. Il rejoint une troupe de théâtre avec laquelle il faut de l'improvisation et du théâtre forum pendant une dizaine d'années, en parallèle de petits rôles dans des comédies au cinéma. C'est Didier Bourdon, qu'il rencontre sur le tournage de Bambou (2009), qui lui conseille de faire un one-man-show. Jarry créer alors son premier spectacle d'humour en 2013, Atypique, joué dans un premier temps à l'Instinct Théâtre puis à la Comédie des Boulevards et au théâtre Trévise. Le début du succès. En parallèle, Jarry multiplie les apparitions télévisées.

9) JAMEL DEBBOUZE

Jamel Debbouze a été révélé dans les années 1990 grâce à ses sketchs sur Radio Nova et sur Canal+. Puis, multipliant les représentations, il est alors devenu une star de l'humour en France et au Maroc (d'où il est originaire). Il s'est aussi imposé au cinéma, d'abord dans des rôles secondaires, comme dans la comédie Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) ou le très drôle Asterix et Obélix : Mission Cléopatre (2002), puis dans des premiers rôles (Angel-A, 2005, Indigènes, 2006, Hors-la-loi, 2010). Il est également a l'origine du Jamel Comedy Club (depuis 2006), qui a révélé de nombreux humoristes, et du Marrakech du rire (depuis 2011).

10) KAD ET OLIVIER

Kad et Olivier (aussi appelés Kad et O) est un duo d'humoristes, acteurs et scénaristes français composé de Kad Merad et Olivier Baroux. Après s'être rencontrés à la radio, sur OUI FM, Kad et Olivier se sont fait connaître sur la chaîne Comédie, dans La Grosse Émission. En 2003, ils écrivent le scénario de Mais qui a tué Pamela Rose ? dans lequel ils tiennent les rôles titres. Leur dernière collaboration remonte à 2012 pour la suite du film : Mais qui a re-tué Pamela Rose ?

11) BOODER

Booder, de son vrai nom Mohammed Benyamna, se lance dans l'humour après avoir obtenu son baccalauréat en comptabilité, d'abord en trio sans connaître le succès, puis en solo. Il présente alors son premier one-man-show à Paris. En parallèle, Booder multiplie les rôles au cinéma et les apparitions à la télévision, dans Vendredi tout est permis notamment.

12) JÉREMY FERRARI

Jérémy Ferrari a été révélé par On n'demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier sur France 2, au début des années 2010. Il s'est illustré par son humour noir et ses sketchs sur des thèmes de société qui dérangent (le suicide, le racisme, l'extrémisme, entre autres). Il a trouvé son public qui l'a suivi des écrans de télévisions aux salles de spectacles.

13) CLAUDIA TAGBO

À l'origine Claudia Tagbo voulait être comédienne. Et elle a joué dans plusieurs films et plusieurs pièces de théâtre avant de se lancer dans le stand-up, notamment en intégrant le Jamel Comedy Club, de Jamel Debbouze, en 2006, qui la permis de se faire connaître. Depuis, Claudia Tagbo connait le succès sur scène mais aussi sur les petits et les grands écrans - elle est une invitée régulière de Vendredi tout est permis, émission présentée par Arthur qu'elle a rencontré sur la chaîne Comédie.

14) MICHAEL GREGORIO

Michaël Gregorio, artiste de la voix, a développé son don vocal dès son plus jeune âge. Adolescent, il s'amusait à chanter les titres de ses groupes favoris, Radiohead ou Nirvana par exemple, en les imitant. Et son talent d'imitateur lui a d'ailleurs valut de remporter deux fois Graines de star. Michaël Gregorio a commencé à se produire sur scènes et sur petit écran dès l'âge de seize ans, et ses imitations drôles et éclectiques - de Shakira à Francis Cabrel, en passant par Mika, Johnny Hallyday, Jay-Z ou Luciano Pavarotti - lui ont permis de rencontrer le succès. À la fois chanteur et imitateur, il a carrément fait la première partie de Céline Dion en 2008.

15) OLIVIER DE BENOIST

Olivier Marie Emmanuel de Benoist de Gentissart, appelé Olivier de Benoist, fait parti d'une famille de la noblesse belge. Après une formation de juriste, il se tourne vers le monde du spectacle et il rencontre un autre humoriste belge, Benoît Poelvoorde, qui l'encourage a écrire sa première pièce, ce qu'Olivier de Benoist fait. Puis il écrit son premier one-man-show en 2005. Mais ce n'est qu'en 2010, grâce à l'émission On n'demande qu'à en rire que le grand public découvre son humour pince-sans-rire et son drôle de personnage.

16) CAMILLE LELLOUCHE

Camille Lellouche est aussi bien humoriste que chanteuse. Elle a débuté l'humour sur les réseaux sociaux et sur Youtube, avec des pastilles humoristiques qui ont fait des millions de vues. Mais ses abonnés ne savent alors pas qu'elle sait aussi chanter. Ils le découvrent à l'occasion de sa participation à l'émission The Voice en 2015. Depuis, Camille Lellouche ne cesse de jongler entre l'humour et la musique, ainsi que le cinéma.

17) KEV ADAMS

Kev Adams, de son vrai nom Kevin Smadja, a commencé à prendre des cours de théâtre à l'âge de sept ans, après avoir vu Titanic, de James Cameron. Il a tenté très jeune de percer dans le cinéma, mais a échoué à de nombreux castings. Il a alors commencé à écrire des sketchs, avec des amis. Il a fait ses tout premiers pas sur les planches de la MJC de Neuilly-sur-Seine, avant de jouer sur des scènes ouvertes parisiennes. Après son bac, il a rencontré la productrice d'Anne Roumanoff, qui l'a aidé à se produire dans plusieurs émissions d'humour. C'est grâce à sa participation à On n'demande qu'à en rire, en 2010, que Kev Adams s'est fait connaître du grand public, ainsi que grâce à la série Soda. Depuis, il multiplie les dates de spectacles d'humour - il a même partagé la scène avec son idole Gad Elmaleh - mais aussi les rôles au cinéma, son rêve d'enfant.

18) JÉRÔME COMMANDEUR

Jérôme Commandeur se fait connaître à la télévision dans l'émission Graines de star, à laquelle il participe une dizaine de fois en tant qu'humoriste. Il fait ensuite ses début sur scène, notamment avec Paulo Goude, au Petit palais des glaces et au Café de la Gare. Il participe à plusieurs émissions télévisées en parallèle, fait des chroniques d'humour à la radio et fait quelques apparitions au cinéma (notamment dans Bienvenue chez les Ch'tis). Aujourd'hui Jérôme Commandeur est à la fois humoriste (adoré des Français donc), acteur et réalisateur.

19) LES HUMORISTES PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS : ARNAUD DUCRET

Arnaud Ducret s'est fait connaître dans les années 2000 en présentant ses sketchs dans l'émission de Michaël Youn, Morning Live. Et cela a lancé aussi bien sa carrière d'humoriste que sa carrière d'acteur. Il a décroché de nombreux seconds rôles dans des films ou téléfilms. Mais le public le découvre vraiment dans la série humoristique Parents mode d'emploi diffusée sur France 2 à partir de 2013. Quand il n'est pas en tournage, Arnaud Ducret est sur scène pour jouer ses sketchs.

20) ARTUS

Comme beaucoup d'autres, Artus a été révélé par l'émission On n'demande qu'à en rire, sur France 2, au début des années 2000. Depuis, il multiplie les spectacles mais aussi les rôles au cinéma et à la télévision. Il a notamment joué dans la série Le bureau des légendes.

21) ANTHONY KAVANAGH

Anthony Kavanagh est un humoriste canadien. À 22 ans, il décide de se lancer dans une carrière d'artiste. En 1992, il fait la première partie des tournées de Céline Dion, Julio Iglesias ou encore Natalie Cole. Puis, trois ans plus tard, il monte son premier one-man-show au Canada. Il fait ses débuts en France en 1998. Il partage ensuite sa carrière entre le Canada et la France et connaît le succès de deux côtés de l'Atlantique.

22) TITOFF

Titoff, de son vrai nom Christophe Junca, a commencé à montrer ses sketchs dans le restaurant de son frère à Saint-Tropez, avant d'investir les scènes des théâtres. Il fait son premier spectacle en 1995. En parallèle de sa carrière d'humoriste, Titoff fait plusieurs apparitions dans des films et des téléfilms.

23) VIRGINIE HOCQ

Virginie Hocq est une humoriste belge. En 1996, elle est admise au Conservatoire de Bruxelles, d'où elle ressort avec le premier prix de comédie. En 1999, elle créé son premier seule en scène. Elle s'illustre aussi à la télévision belge et française avec ses sketchs et ses apparition dans des séries comme Nos chers voisins ou Vive la colo.

24) NÈS REG

Depuis des années, Inès Reg, de son vrai nom Inès Reghioua, essayait de se faire un nom dans le monde de la comédie. Elle avait notamment participé au Jamel Comedy Club. Mais c'est une vidéo partagée sur Instagram qui va la propulsé sur le devant de la scène. «C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?», crie-t-elle. Vidéo qui a fait le buzz. Depuis, elle multiplie les apparitions sur scène ou sur écran. Elle a même réalisé et joué dans son premier film : Je te veux, moi non plus (2021).

25) ALBAN INANOV

Alban Ivanov a su très tôt qu'il voulait faire de la comédie. Il a quitté le collège pour se lancer avec la Ligue d'improvisation des Yvelines puis avec la troupe Trait d'Union. En parallèle, il tourne dans des publicité et des séries télévisée. Il est repéré par Jamel Debbouze qui lui propose d'animer le Jamel Comedy Club. En 2012, il joue son tout premier spectacle solo, mais c'est grâce au deuxième, en 2015, qu'il connaît véritablement le succès. Depuis, il est passé des publicités au cinéma (Le grand bain, 2018, La vie scolaire, 2019, Les méchants, 2021).

