500 000 euros à gagner ? Ce détail important qu'il faut connaître avant de jouer au Ticket d'Or

Depuis le 2 janvier, la Française des Jeux (FDJ) a lancé un nouveau jeu à gratter, baptisé le “Ticket d’Or”. Un jeu qui peut vous permettre de gagner jusqu’à 500 000 euros !

Sera-t-il le nouveau pari des joueurs ? Issu de la gamme Illiko, le Ticket d’Or a fait son arrivée chez les buralistes au prix de cinq euros. L’apparence toute dorée du jeu, avec sa possibilité de remporter 500 000 euros, aura de quoi donner des envies de gratter sous les signes. De plus, la FDJ indique que le jeu offre “une chance sur 3,83 de remporter un lot”, une fréquence de gain proche de celle d’autres jeux populaires de la FDJ comme Cash et le Carré Or.

Dans le règlement publié par la FDJ, les sommes pouvant être gagnées vont de 5 à 500 000 euros, arguant que 70% des mises sont redistribuées aux joueurs. Cependant, il existe une donnée très importante qui n’est pas forcément communiquée dans les publicités autour de ce nouveau jeu à gratter.

Une infime probabilité de gagner gros

Il s’avère que le nombre de tickets dotés de gros gains soit en réalité très faible. En effet, sur les 2,3 millions de tickets gagnants mis en vente, seulement 2 permettent de gagner les 500 000 euros promis. Seuls quatres d’entre eux permettent de gagner 10 000 euros. Enfin, 6 tickets permettent de gagner plus de 1000 euros et 216 offrent plus de 200 euros.

Grosso modo, 99,96% des tickets gagnants sont limités à des petites sommes entre 5 et 150 euros. Sans compter les millions de tickets perdants, estimés à 6,7 millions sur les 9 millions mis en vente ! Enfin, dans le lot global, 1 million de tickets permettent de rembourser sa mise, mais restent comptabilisés dans les “gagnants”.

En réalité, cela donne une chance sur 4,5 millions de remporter le jackpot de 500 000 euros. Par ailleurs, vous avez aussi 11,67% de chances de gagner au moins 10 euros, ce qui représente moins que l’ensemble des jeux à gratter de la FDJ. De quoi remettre les choses en perspective.