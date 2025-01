7ème aux JO de Paris, un kitesurfeur brésilien sauve une femme de la noyade dans une vidéo saisissante

Bruno Lobo, kitesurfeur brésilien, a sauvé une jeune femme de la noyade alors qu’il testait sa nouvelle caméra sur sa planche. Des images impressionnantes !

Dans ces circonstances, il faut avoir une certaine maîtrise et une grosse dose de sang froid. Au large d’une plage de Sao Luis, au Brésil, Bruno Lobo, 31 ans, s’adonnait à son activité préférée, à savoir le kitesurf. Le Brésilien est loin d’être un novice puisqu’il a participé aux Jeux Olympiques de Paris, terminant 7ème de la compétition dans sa discipline.

Le vendredi 10 janvier, il était donc parti pour faire une session d’entraînement avec une nouveauté dans son attirail : une nouvelle caméra embarquée permettant de prendre des images saisissantes de son entraînement.

Soudain, il aperçoit une jeune femme en train de se noyer non loin de lui. L’athlète fait alors demi-tour et se dirige vers elle pour la sauver. Le sauvetage a été filmé puis publié sur son compte Instagram.

“Après avoir navigué quelques mètres, j’ai entendu un cri et j’ai vu la jeune femme qui se noyait. Je me suis rapidement approché d’elle avec le kite, j’ai essayé de la calmer et je lui ai demandé de monter sur mon dos. Elle était très fatiguée et sans force. J’ai utilisé l’équipement pour l’amener en toute sécurité sur le sable où les sauveteurs ont effectué les premiers soins au bord de l’eau et Dieu merci tout s’est bien passé. J’apprécie tous les messages, j’ai seulement fait ce qu’il fallait fair et ce qui était à ma portée”