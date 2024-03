Les policiers arrêtent un chauffard en pleine nuit, ils découvrent... une mamie de 103 ans sans permis au volant

En Italie, une grand-mère âgée de 103 ans a été surprise au volant d’une voiture en pleine nuit, sans permis de conduire. Très vive et fanfaronne, elle est devenue une véritable star des médias italiens.

Giosa, ne lui parlez pas d’âge ! Dans la nuit du dimanche 10 mars au lundi 11 mars, les carabiniers ont reçu un appel vers 1h du matin, leur signalant un véhicule à la conduite dangereuse. L’automobiliste signalé roulait dans le centre de Bondeno, une ville de 13 000 habitants située en Emilie-Romagne.

La patrouille de carabiniers est donc intervenue et n’était pas au bout de ses surprises. En arrêtant l’automobiliste, ils découvrent une dame âgée qui semblait en pleine forme mais dont le permis était périmé. Ils contrôlent son identité et découvrent alors son âge : “Leur surprise a été grande quand ils ont découvert l’année de naissance de la conductrice : 1920, soit plus de 103 ans".

Mais que faisait-elle en pleine nuit au volant de sa voiture ? Sans permis, qui plus est ! Il faut savoir qu’en Italie, les conducteurs âgés de 80 ans et plus doivent effectuer une visite médicale tous les deux ans pour renouveler leur permis de conduire.

Crédit photo : iStock

Pas de voiture, pas de problèmes !

La dénommée Giuseppina Molinari s’était rendue à Bondeno, à 10 kilomètres de chez elle, afin de passer la soirée avec des amis pour jouer aux cartes. Son permis était périmé depuis deux ans, tandis que son assurance n’était plus valable. Selon les carabiniers, elle semblait désorientée, conduisant sans cesse dans les mêmes rues.

Très vive lors de son interpellation, la centenaire a été verbalisée puis raccompagnée chez elle par les carabiniers. Surnommée Giosa, la vieille dame, qui vit à Ferrare, est rapidement devenue la coqueluche des réseaux sociaux, devenant la délinquante la plus âgée d’Italie : “Ils m’ont mis une amende, mais ils ont été gentils”, confie-t-elle au journal local La Nuova Ferrara.

Crédit photo : DR

Même sans permis, Giosa compte bien continuer de se rendre à Bendino pour voir ses amis. Malgré son âge avancé, elle est capable de parcourir ses 10 kilomètres à vélo : “Ça fait du bien !”. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes se sont proposés de servir de taxi à la vieille dame.

Cependant, Giosa, qui va célébrer ses 104 ans le 19 mars prochain, a une autre idée derrière la tête : “Je m’achèterai un Vespa ou un scooter”. Avant ça, il faudrait qu’elle règle cette histoire de permis !