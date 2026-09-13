À 18 ans, cette Française découvre que son visage a été tatoué sur la peau d'une vingtaine d'inconnus

Mélanie Wailcester est une jeune française de 18 ans qui, en scrollant sur les réseaux sociaux, a découvert que son visage a été tatoué sur la peau d’une vingtaine d’inconnus.

Sur les réseaux sociaux, on retrouve de nombreux contenus en tout genre, mais l’un d’eux a particulièrement choqué Mélanie Wailcester, une jeune Française de 18 ans. Alors qu’elle scrollait sur les réseaux sociaux, cette créatrice de contenus a fait une découverte choquante.

Une personne qu’elle ne connaissait pas s’est fait tatouer son visage sur son avant-bras, comme elle l’explique dans une vidéo publiée sur TikTok.

“Il m’a fallu un petit temps de latence avant de réaliser que c’était mon visage tatoué sur ce corps. Sur le moment, c’était assez surréaliste parce que ce n’est pas quelque chose auquel on peut s’attendre. ça m’a un peu effrayée”, a-t-elle confié.

Son visage tatoué sur des inconnus

Mélanie a mené des recherches pour voir si d’autres personnes qu’elle ne connaissait pas s’étaient fait tatouer son visage, ce qui est le cas. Au total, elle a découvert qu’une vingtaine d’inconnus se sont fait tatouer son visage. Un chiffre qui pourrait être beaucoup plus élevé puisque les recherches de Mélanie n’ont pas permis d’indentifier toutes les personnes potentielles. Contrairement à ces tatouages discrets, le visage de Mélanie est bien visible sur les tatoués.

Crédit photo : @wailcester / X

Mais comment le visage de cette jeune femme a-t-il pu se retrouver sur la peau de parfaits inconnus ? Selon Mélanie, ses photos publiées sur Instagram ont été relayées sur Pinterest, un site que de nombreuses personnes utilisent pour trouver des inspirations de tatouages.

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Elle peut porter plainte

Ainsi, les photos publiées par Mélanie ont dû inspirer et plaire à de nombreuses personnes, qui ont décidé de se les faire tatouer sur le corps. Cependant, la jeune femme n’a jamais donné son accord pour que son image soit utilisée de cette façon. Elle n’est pas la seule à qui cela est arrivé puisque c’est également le cas de Brittany Willow, une Américaine qui a découvert que son visage a été tatoué sur une centaine de personnes.

Selon Raphaël Molina, avocat, les tatoueurs peuvent reproduire l’image de quelqu’un si cette personne donne son autorisation. Si ce n’est pas le cas et que la personne est clairement identifiable, celle-ci peut porter plainte pour atteinte au droit à l’image. Ainsi, elle peut demander à ce que le tatoueur ne reproduise plus son visage, ainsi que des dommages et intérêts.