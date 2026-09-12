Ce parc d'attractions, réputé pour être le plus dangereux au monde, a causé la mort de 6 personnes

Connaissez-vous le parc d’attractions le plus dangereux au monde ? Durant son ouverture, il a causé la mort de 6 personnes et a fait des milliers de blessés.

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Action Park

Si vous êtes amateur de sensations fortes, vous devez aimer vous rendre dans les parcs d’attraction. Généralement, il existe des manèges pour tous les âges dans les parcs à thème, mais certains sont réservés aux plus téméraires.

Si l’on connaît le parc d’attractions le plus décevant au monde, connaissez-vous le plus dangereux ?

Des attractions dangereuses

Le parc d’attractions le plus dangereux au monde est Action Park. Situé dans le New Jersey, aux États-Unis, il est devenu populaire dans les années 1970 et 1980. Malheureusement, il est devenu tristement célèbre à cause de ses accidents mortels.

Action ParkCrédit photo : HBO

Pour commencer, les attractions étaient conçues par des personnes sans aucune qualification. Lors de la première année d’ouverture du parc, 110 visiteurs ont été blessés. Plusieurs attractions étaient particulièrement dangereuses, comme une piscine à vagues, qui a entraîné trois décès. En effet, dans cet espace, les vagues pouvaient dépasser un mètre de haut.

Un autre décès a eu lieu dans un grand toboggan, décrit comme “une piste géante parfaite pour arracher la peau des gens, déguisée en manège pour enfants”. Les visiteurs devaient dévaler une longue descente en ciment et en fibre de verre sur des luges à roulette, sans casque ni protection, avec des freins inexistants ou défaillants.

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Six personnes sont mortes

Une attraction était particulièrement terrifiante et considérée comme l’une des plus dangereuses au monde. Baptisée “Cannonball Loop”, il s’agissait de l’une des premières attractions que les visiteurs voyaient en arrivant au parc. C’était un toboggan aquatique qui se terminait par un looping. Selon le documentaire “Class Action Park” disponible sur HBO, les passagers subissaient une force équivalente à celle ressentie dans un avion de chasse militaire.

L'attraction Cannonball LoopCrédit photo : HBO

Pour finir, la plupart des attractions étaient surveillées par des mineurs, âgés de moins de 14 ans, qui étaient souvent ivres à cause du laxisme du parc. Au total, six personnes sont décédées et l’on compte des milliers de fractures, traumatismes crâniens et autres blessures. En moyenne, l’hôpital local accueillait une trentaine de blessés provenant du parc chaque week-nd.

Le parc a fermé ses portes une première fois en 1996 avant de rouvrir en 2014. Puis, il a été définitivement fermé en 2016, lorsque de nouvelles personnes ont été blessées dans les attractions.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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