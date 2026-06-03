À 37 ans, elle se fait passer pour une fillette de 12 ans, boit au biberon et dort avec une tétine pour tromper une famille pendant 14 mois

Au Brésil, une femme d’une trentaine d’années se serait fait passer pour une fillette de 12 ans afin de vivre aux crochets d’une famille qui l’a prise en charge.

Une histoire digne d’un film.

Pendant plus d’un an, une femme de 37 ans se serait fait passer pour une enfant de 12 ans après avoir été prise en charge par un couple qui ne se doutait de rien.

Dans le cadre de sa supercherie, elle n’hésitait pas à boire au biberon et à inventer des problèmes de santé pour éviter que sa véritable identité ne soit découverte.

Crédit Photo : Newsflash/NX

À 37 ans, elle se fait passer pour une fillette de 12 ans

Cette affaire insolite a été révélée lorsque la police a interpellé la suspecte au domicile de sa famille adoptive, dans le quartier de Pirabeiraba, à Joinville, au Brésil, le 2 juin, rapporte le Daily Star.

Les autorités ont indiqué que la femme, qui avait déjà tenté la même escroquerie par le passé, utilisait l’alias « Gabriele » et avait convaincu un foyer local de l’accueillir en affirmant avoir fui des violences dans l’État du Pará, au nord du pays.

Amanda Maria Sousa Oliveira, de son vrai nom, s’est d’abord présentée dans une église de la commune, où elle a confié au pasteur qu’elle avait fui des mauvais traitements.

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Touchés par son récit, des membres de la communauté lui ont alors apporté un soutien financier, avant qu’elle ne trouve refuge au sein d’une famille.

Les enquêteurs indiquent que le couple a développé un lien affectif avec la trentenaire, la traitant comme leur propre fille pendant environ 14 mois.

La suspecte affirmait souffrir d’autisme et d’autres problèmes de santé pour expliquer son apparence d’adulte.

Ce n’est pas tout. Elle aurait également affirmé avoir été contrainte de prendre des hormones durant son enfance, qu’elle présentait comme la cause de ses traits physiques plus matures.

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Ses parents adoptifs n’ont rien soupçonné

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que la mise en cause adoptait un comportement enfantin pour entretenir la tromperie. Elle utilisait notamment des tétines et une couverture de réconfort pour dormir.

Elle serait même allée jusqu’à simuler des crises de panique et à parler d’une voix aiguë pour susciter l’attention et la sympathie.

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De son côté, sa famille d’accueil n’y a vu que du feu. Elle lui aurait même organisé une fête pour ses 12 ans, financé des médicaments contre l’obésité et envisagé de l’adopter officiellement.

L’escroquerie a finalement été découverte après qu’un membre de la famille a alerté la police, ce qui a déclenché une enquête.

La mise en cause aurait avoué lors de son interrogatoire et a été inculpée pour fraude et usurpation d’identité avant d’être transférée à la prison régionale de Joinville.

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Selon les forces de l’ordre, elle aurait déjà été impliquée dans des affaires similaires dans d’autres États.

En 2023, elle aurait réussi à convaincre un ancien conseiller municipal et le responsable d’un projet social pour enfants vulnérables de la soutenir, au point de se faire louer et meubler un logement.

Pour l’heure, aucune information sur la suite de la procédure n’a été dévoilée.

Affaire à suivre…