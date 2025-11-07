Elle détourne 4 milliards d'euros de bitcoins grâce à une gigantesque escroquerie

Le procès d'une ressortissante chinoise, accusée d'avoir commis une énorme fraude liée aux cryptomonnaies, vient de s'ouvrir à Londres. Précisions.

C'est l'une des affaires de blanchiment les plus retentissantes de ces dernières années.

Une mystérieuse femme d’affaires chinoise est accusée par les autorités britanniques d’avoir monté une gigantesque fraude financière liée aux cryptomonnaies. Une vaste opération illégale qui lui aurait permis de récolter plus de 5 milliards de dollars de bitcoins, au nez et à la barbe d'investisseurs floués.

Actuellement jugée au Royaume-Uni, cette dernière encourt une très lourde peine de prison.

Âgée de 47 ans, Zhimin Qian, alias Yadi Zhang, n'a pas cherché à nier les faits ni les minimiser. La quadragénaire a d'ailleurs plaidé coupable dès le premier jour de son procès, qui s'est ouvert ce lundi 3 novembre à Londres.

Assistée d'une traductrice, l'accusée a fait amende honorable en déclarant, devant le tribunal, qu'elle comptait bien rendre l'argent qu'elle avait blanchi. Elle espère ainsi « apporter un certain réconfort aux investisseurs, qui attendent depuis 2017 d'être indemnisés, et les rassurer en leur affirmant que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes », a indiqué son avocat Roger Sahota, dans des propos rapportés par l'AFP.

Selon la presse britannique, Zhimin Qian aurait réalisé cette fraude en Chine, entre 2014 et 2017, grâce à une escroquerie de type Ponzi, qui consiste à recruter de nouveaux épargnants pour rémunérer les plus anciens, sans jamais investir le moindre centime de sa poche.

Au total, près de 130 000 investisseurs auraient été dupés par la femme d'affaires, pour un préjudice estimé à 43 milliards de yuans, soit 4,3 milliards d'euros environ. L'ensemble des fonds collectés auraient ensuite été convertis en bitcoins par Zhimin Qian, puis transférés sur des comptes bancaires à l'étranger. Des manœuvres douteuses qui avaient rapidement éveillé les soupçons de la justice britannique. Après avoir mené l'enquête, la police de Londres avait finalement réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Royaume-Uni en mettant la main sur plus de 61 000 bitcoins (d'une valeur de 3,9 milliards d'euros environ).

Dans cette affaire, Zhimin Qian risque près de 15 ans de prison.