À huit ans, ce petit garçon a déjà gravi huit fois l'équivalent de l'Everest

Du haut de ses huit ans, Charlie Batham a déjà escaladé huit fois l’équivalent de l’Everest. Son rêve est de gravir la montagne située dans la chaîne de l’Himalaya.

Charlie Batham, huit ans, est un féru d’escalade. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est particulièrement doué. En effet, le petit britannique a déjà escaladé huit fois l’équivalent du mont Everest. Sans réelle surprise, son rêve est de gravir le plus haut sommet du monde, situé dans la chaîne de l’Himalaya, entre le Népal et le Tibet.

Crédit Photo : Paul Batham / SWNS

À huit ans, il a déjà gravi plus de 200 sommets

Comme le précise la BBC, Charlie passe ses week-ends à faire de l’escalade avec son père Paul. Ensemble, ils sillonnent le Royaume-Uni pour dénicher les meilleurs spots à gravir. Au total, le garçonnet a gravi plus de 200 sommets différents en moins de quatre ans, soit plus de 70 792 mètres.

Le duo s’est attaqué aux plus hauts sommets de Grande-Bretagne : le Scafell Pike (978 mètres d’altitude), le mont Snowdon (1 085 mètres d’altitude) ou encore le Ben Nevis (1 345 mètres d’altitude).

Crédit Photo : Paul Batham / SWNS

Crédit Photo : Paul Batham / SWNS

Sans surprise, Charlie fait la fierté de ses parents : «S'il y a quelque chose à escalader, il le fera, que ce soit à 60 ou à 600 mètres d’altitude. Il est aussi agile qu’une chèvre des montagnes», a expliqué le père de l’enfant au site d’information.

Avant d’ajouter : «Nous allons dans le Peak District et les Yorkshire Dales pratiquement tous les week-ends, et il ne cesse de grimper(…)».

Paul, qui s'occupe des enfants, a déclaré que Charlie n'avait jamais demandé à rentrer chez lui au cours d'une randonnée, et que le couple n'avait été contraint d'écourter son voyage qu'à trois reprises en raison du mauvais temps.

Crédit Photo : Paul Batham / SWNS