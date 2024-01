À Lille, vous pouvez jouer à des bornes d'arcade en illimité pour seulement 7 euros

Voici un bon plan pour s’amuser toute une après-midi sans se ruiner : dans cette salle de jeux vidéo lilloise, vous avez accès à des bornes d’arcade en illimité pour seulement 7 euros.

Avis aux amateurs de jeux vidéo rétros ! À Lille, une salle de bornes d’arcade a ouvert ses portes et connaît un grand succès. Et pour cause : dans cette salle pas comme les autres, vous pouvez avoir accès aux bornes d’arcade en illimité, pour seulement 7 euros ! Un vrai bon plan à partager avec ses amis.

Atom City est un village de jeux d’arcade associatif de près de 150 m2 qui comporte une cinquantaine de bornes d’arcade d’époque. Ce concept a été créé par Kevin, un bénévole de l’association à l’origine du projet. Au départ, il tenait un café à Lille qui mixait bar et salle d’arcade. Il y a quelques années, il a décidé de changer en transformant son projet professionnel en association afin de retrouver du plaisir à gérer ce genre d'endroit. Pour créer cette salle, Kevin a utilisé sa grande collection de jeux d’époque et a constitué une sorte de musée vivant.

“J’ai ouvert ce lieu parce que j’avais le souvenir des salles d’arcade de quand j’étais gamin. Le jour où j’ai réalisé qu’aujourd’hui, c’est moi qui permets aux enfants de se créer des souvenirs, ça m’a fait bien plaisir. Ce lieu, c’est un peu comme si c’était ma chambre ou mon salon et que j’invitais des potes à jouer”, a-t-il confié à La Voix du Nord.

Des jeux d’arcade en illlimité

Pour seulement 7 euros, vous pouvez accéder à la salle et jouer aux bornes d’arcade aussi longtemps que vous le voulez puisque les crédits sont illimités. Vous pourrez retrouver des jeux classiques comme Street Fighter II et Mortal Kombat, d'autres plus rares comme In the Groove et Maimai, mais aussi des jeux de course ou de tir. Chaque semaine, la salle se renouvelle en changeant trois ou quatre jeux.

“On a vu qu’avec un jeton, même à 20 centimes, si les gens ne connaissent pas le jeu, ils n’osent pas l’essayer. Là, ils ont le temps de tester, de voir s’ils apprécient ou pas. C’est très large et il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Ce sont bien des jeux d’origine, on a aucun émulateur”, a certifié Kevin à Lille Actu.

Ce lieu est ouvert à tous et permet aux petits comme aux grands de s’amuser. Les fonds récoltés servent ensuite à investir dans de nouvelles bornes ou à réparer les plus anciennes.