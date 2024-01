Un ado de 13 ans devient le premier joueur de l'histoire à finir Tetris, 34 ans après sa sortie

Aux États-Unis, un adolescent âgé de 13 ans est devenu le premier joueur au monde à terminer le jeu vidéo Tetris, sorti en 1990 sur la console NES. Un exploit que seule l’intelligence artificielle avait réussi jusqu’ici !

Un jeu vidéo toujours à la mode ! Sorti il y a 34 ans sur la console NES de Nintendo, Tetris continue de réunir des adeptes à travers le monde, et pas seulement des anciens. La nouvelle génération s’est aussi prise d’affection pour ce jeu de logique et de rapidité !

En plus de traverser les générations, ce jeu vidéo emblématique avait une autre particularité : personne ne l’avait jamais terminé, à l’exception de l’intelligence artificielle !

C’est dire la portée de l’exploit réalisé par Willis Gibson, alias Blue Scuti, un adolescent américain âgé de 13 ans devenu un véritable expert du jeu ! Il est le premier joueur humain à terminer Tetris, ni plus ni moins !

Il termine Tetris en… 38 minutes !

C’est lors d’un match de demi-finale du Championnat du monde Classic Tetris (CTWC), se déroulant le mois dernier, que Blue Scuti s’est mesuré à Justin Yu, alias Fractal, actuel champion du monde du jeu original.

Blue Scuti a non seulement remporté le match, mais il a atteint le niveau 157 où son écran s’est figé, signe que le jeu était terminé. De plus, il a réalisé cette prouesse en seulement 38 minutes !

La vidéo de cet exploit a été publiée ce mardi 2 janvier 2024, générant un buzz énorme. On y voit notamment l’exultation du jeune gamer : “Je vais m’évanouir. Je ne sens plus mes mains”, déclare-t-il dans son euphorie.

La difficulté de Tetris vient du fait que le jeu s’accélère progressivement au fur et à mesure que l’on monte de niveau. Avant, la communauté estimait cette limite au niveau 29, avant de monter au niveau 40 en 2021, grâce à une nouvelle technique de jeu qui a repoussé les limites du possible.

Cette technique s’appelle le “rolling”, qui consiste à se baser sur la vibration des doigts et l’utilisation du bas du contrôleur pour être aussi rapide que possible. Elle a permis aux joueurs de mieux maîtriser le positionnement des briques et d’établir de nouveaux records du monde. Ce que Blue Scuti a maîtrisé à la perfection pour devenir le premier à terminer le jeu.