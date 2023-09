À New York, des visites guidées sont organisées pour observer... les rats

La ville de New York grouille de rats et manifestement, cela attire les touristes puisque des visites guidées sont désormais organisées pour permettre aux curieux de voir les rongeurs.

À New York, de nombreux monuments et places sont chaque année visités par des millions de touristes comme la statue de la Liberté, l’Empire State Building ou Central Park. Pour aider les touristes à faire le tour de la ville, de nombreuses visites guidées sont proposées par des agences de voyage et des guides locaux.

Loin des visites traditionnelles, de nouvelles activités voient le jour, plus insolites. Elles consistent à faire le tour de New York pour observer… les rats de la ville. En effet, les rongeurs sont nombreux dans les rues de la Grosse Pomme. Leur population a fortement augmenté suite aux confinements liés au Covid-19 et malgré des mesures drastiques prises par le maire de la ville, les rats prolifèrent.

Des visites guidées pour voir les rats

Ces rats semblent attirer la curiosité des touristes puisque des visites guidées sont désormais organisées pour leur permettre d’observer les rongeurs. C’est ce que fait Kenny Bollwerk, un guide local et créateur de contenu sur TikTok. Sur le réseau social, le guide est connu pour filmer des rats en direct dans les rues de la ville. Il est suivi par plusieurs milliers de personnes et, devant l’ampleur du phénomène, il a décidé de faire visiter aux touristes les lieux de New York où l’on peut voir le plus de rats.

“Les rats sont la mascotte de New York et les gens veulent les voir eux-mêmes”, a-t-il déclaré.

Ainsi, le guide se rend près des chantiers ou des restaurants de New York avec les visiteurs pour observer les rats. L’agence de visites touristiques Real New York Tours s’est également emparée du phénomène puisqu’elle a ajouté un nouvel arrêt dans son trajet : le Columbus Park, pour permettre aux touristes de voir les rongeurs qui s’y promènent. Une activité insolite qui passionne manifestement de nombreux curieux.