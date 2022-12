New York : quel budget prévoir pour un séjour d'une semaine ?

Vous souhaitez découvrir New York lors de vos prochaines vacances mais redoutez de ne pas avoir le budget nécessaire pour vous offrir ce voyage ? Pas de souci, à travers cet article, nous vous aidons à définir combien il faut prévoir !

Crédit : Pexels

Tout d’abord, comme toute destination, New York peut s’avérer très cher si on choisit de s’y rendre dans des conditions de luxe, mais également abordable quand on sait faire les bons choix afin de limiter les coûts. Du vol à l’hébergement en passant par la nourriture, les transports, les visites ou encore le shopping, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte pour réussir à estimer au mieux quel sera le prix final de votre séjour, à vous de définir vos attentes et vos principaux objectifs de ce voyage pour chercher des activités et des lieux qui vont y répondront au mieux. Heureusement, l’Ambassadeur du tourisme aux USA, une entreprise spécialisée sur l'organisation de voyages à New York, est là pour vous conseiller ! L'organisme propose 5 pass à la vente (Sightseeing Day Pass, Go City, The New York Pass, Sightseeing Flex Pass, CityPASS). Certains offrent des accès à des visites culturelles et d'autres incluent également les transports pour visiter sans limite.

Quand partir ?

La première chose à avoir en tête, avant même de réserver ses billets d’avion, c’est de se renseigner sur le meilleur moment pour planifier un voyage à New York. Évidemment, les tarifs des vols et des hôtels varient en fonction de la période de l’année, mais sachez que la saison la moins chère va de janvier à mars, et plus précisément du 15 janvier au 11 mars. Dans les faits, la plus grande fréquentation touristique est constatée lors des vacances scolaires, c’est-à-dire Pâques, l’été, mais aussi à l’occasion d’Halloween, de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An.

Concernant les tarifs des billets au départ de la France, et notamment de Paris, ils peuvent varier de manière très importante. En effet, certains allers-retours peuvent se payer 400 euros par personne, ce qui est une somme tout à fait raisonnable pour effectuer un trajet de plus de 7 heures de vol, tandis que d’autres seront mis en ligne jusqu’à 1500 voire 2000 euros par personne. Là encore, tout est une question de classe, de gamme de compagnie, de période, de vol direct ou avec escale, etc…

Idem pour le logement que vous réserverez sur place pour dormir le temps de votre séjour. Qu’il s’agisse d’un hôtel ou d’un Airbnb, l’hébergement est une part non négligeable du budget d’un voyage, surtout dans des zones très touristiques comme New York. À l’instar de nombreuses grandes villes à travers le monde, le premier prix sera de 90 euros la nuit avec un tarif moyen de 200 à 250 euros la nuit et jusqu’à plusieurs milliers d’euros la nuit pour des hôtels 5 étoiles. Comme les billets d’avion, les tarifs varient d'un mois à l'autre et il n’est pas rare de trouver une chambre à 150 euros hors saison, et payer 250 à 300 euros pour la même chambre en haute saison.

Crédit : Carl Newton

Limiter les dépenses

Pour se déplacer et explorer la ville, la solution la plus économe est forcément d'acheter une carte de métro illimitée valable une semaine pour seulement 32 euros par personne. Mais ce n’est pas la seule option ! Il est aussi possible d’opter pour les mythiques taxis jaunes, disponibles 24h sur 24 à Manhattan et qui peuvent s’avérer très pratiques si l’on souhaite éviter de trop marcher. Cela dépend évidemment de la distance parcourue, mais en général leur course varie entre 8 et 10 euros. Pour aller plus loin, empruntez les taxis verts qui vont dans des zones où les taxis jaunes ne vont pas.

À propos de la nourriture, en étant à l’hôtel, vous n’aurez pas vraiment d’autre option que de manger dehors et sur une semaine à raison de trois fois par jour (deux si les petits-déjeuners sont compris dans votre réservation), cela peut vite chiffrer. Mais là encore, c’est un point difficile à déterminer car certains peuvent se contenter d'un hot-dog à 3 euros quand d'autres préfèrent des repas à 200 euros dans un très bon restaurant. Sachez simplement qu’un petit-déjeuner dans un Starbucks coûte 5 à 6 euros par personne pour un café et une viennoiserie et que manger dans un restaurant fast-food varie de 8 à 10 euros en moyenne pour un plat principal, une boisson et un dessert. Dans les petits restaurants, un plat coûte généralement 10 à 12 euros et un repas complet entre 20 et 25 euros. Attention tout de même, il existe de nombreux établissements avec des menus entre 50 et 60 euros.

Quel budget global ?

Celles et ceux qui y sont déjà allés vous le diront, il n’y a pas besoin d’être milliardaire pour passer une semaine à New York. 2000 euros peuvent suffire pour vous y envoler avec votre partenaire pour un séjour inoubliable malgré des dépenses limitées. L’idéal est de partir avec un budget global de 2 200 à 2500 euros pour un couple. Pour profiter sans trop compter et ainsi vivre le rêve américain en grand, il est recommandé d’organiser son voyage avec une enveloppe d’au moins 4 000 euros.

Crédit : Luca Bravo

Ceci étant dit, en s’y prenant bien à l’avance et en comparant toutes les options, il est possible de passer une semaine dans la Grosse Pomme sans se ruiner, et notamment grâce à l’Ambassadeur du tourisme aux USA. Cet organisme a pour mission de faciliter les voyages à New York, par exemple en proposant par e-mail des bons plans et promotions sur des hôtels, des vols, ainsi que des Pass New York pour ne rien rater de l’offre sur place !