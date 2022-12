Abandonné par son père à 14 ans, il créé des vidéos pour enseigner aux jeunes ce que les papas doivent apprendre à leurs enfants

Les vidéos tutorielles de Rob Kenney font un carton sur Youtube. Bien que ce genre si spécifique au réseau social pullule sur internet, Rob en a fait une particularité : apprendre et donner des conseils aux personnes qui n’ont pas de figure paternelle.

Crédit : Caputre d'écran « Dad, how do I?» / Youtube

Rob Kenney est un Youtubeur dont la chaîne « Dad, how do I? » (« Papa, comment puis-je faire … ? », en français) est suivie par 4,32 millions d’abonnés. Dans ses vidéos, Rob apprend aux internautes à faire un nœud de cravate, à bricoler, à gérer son argent tout comme faire la cuisine, pêcher, entretenir sa voiture et donner des conseils simples sur la vie.

En soit, tout ce qu’un père est censé apprendre à ses enfants. Les conseils et techniques de Rob reposent sur la gentillesse et les encouragements, et son approche séduit les internautes.

Rob a créé sa chaîne Youtube car il sait ce que cela fait de ne pas avoir de père qui vous apprend tout un tas de choses. Enfant de parents divorcés, Rob a assisté à la profonde dépression de sa mère et à son alcoolisme après avoir été déclarée inapte à s'occuper de ses enfants. Rob est donc allé vivre chez son père qui l’a abandonné lui et ses sept frères et sœurs lorsqu’il avait 14 ans.

Une période extrêmement difficile pour l’ado qui souffrait d’anxiété. Il s’est alors promis de ne jamais faire vivre cela à ses futurs enfants.

« Je ferai de mon mieux pour fournir un contenu utile et pratique »

Crédit : Caputre d'écran « Dad, how do I?» / Youtube

Aujourd’hui, les enfants de Rob, Kristine (29 ans) et Kyle (26 ans) sont adultes. Le père de famille, marié depuis 29 ans à sa femme Annelli, s’est rapidement senti seul après leur départ. C’est alors que durant la pandémie de Covid-19, Rob a eu l’idée de lancer une chaîne Youtube sur laquelle il prodiguerait des conseils aux plus jeunes (mais pas que) qui n’auraient pas de figure paternelle.

« Je ferai de mon mieux pour fournir un contenu utile et pratique sur de nombreuses tâches de base que tout le monde devrait savoir faire », décrit Rob sur sa chaîne.

Depuis, les conseils de Rob font un carton. Sa gentillesse et ses encouragements, qui sont sa marque de fabrique, séduisent les internautes. « Je ne pense pas que cela serait devenu viral dans d'autres circonstances [que la pandémie, ndlr], pense sa fille. Je pense sincèrement qu'il a été mis sur Terre pour être papa ».

Depuis, Rob et ses conseils sont suivis à lettre par des millions d’internautes le remerciant pour ses vidéos. Un succès fulgurant auquel le principal intéressé n’aurait jamais pensé : « C'était terrifiant. Au début, je ne le considérais pas comme une bonne chose. Être un père ou une mère, c'est tellement plus que simplement réparer des choses.Vous devez partager votre cœur avec vos enfants », estime celui qui a été surnommé le « papa d’Internet ».