Ils achètent deux assiettes pour 4 € en brocante, avant de découvrir qu'elles ont été réalisées par Picasso... et valent une fortune

À Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), deux assiettes réalisées par Pablo Picasso en 1956 vont être vendues aux enchères prochainement. Estimées entre 1500 et 2000, elles n’ont pourtant coûté que quatre euros chacune à ses propriétaires lors d’une brocante.

Les brocantes peuvent être terres de trésors insoupçonnables. À Tours (Indre-et-Loire), deux chineurs pensaient avoir fait une petite affaire en chinant deux assiettes, à quatre euros pièces, lors d’une brocante. Séduits par le dessin qui rappelle fortement Pablo Picasso, ils pensaient qu’il s’agissait d’une simple reproduction.

Crédit photo : iStock

Cependant, curieux d’en savoir plus, ils vont faire examiner les assiettes par un spécialiste qui leur révèle qu’ils ont un joli trésor entre les mains. En effet, les deux assiettes ont été authentifiées grâce au cachet qu’elles portent en leur dos. Pablo Picasso a réalisé ses assiettes en 1956 dans l’atelier Madoura, à Vallauris (Alpes-Maritimes).

Les deux assiettes sont alors évaluées à un montant bien plus conséquent que les quatre euros investis. Leur valeur est estimée entre 1500 et 2000 chacune. Elles seront vendues aux enchères le jeudi 2 mai 2024 à l’hôtel des ventes Giraudeau, à Joué-les-Tours.

“Il y a de la valeur dans nos maisons”

Interrogé par La Nouvelle République, le commissaire-priseur responsable de cette vente a profité de l’occasion pour rappeler qu’il existe plein de trésors insoupçonnés de la sorte dans les foyers : “Il y a de la valeur dans nos maisons. Les gens ne s’y connaissent pas toujours, mais nous pouvons nous déplacer, c’est notre travail”.

Crédit photo : iStock

Si la vente des assiettes va faire le bonheur des deux chineurs, les brocanteurs les ayant vendues pour une somme dérisoire doivent certainement s’en mordre les doigts : “Les gens n’ont pas le réflexe de contacter une salle des ventes lors d’une succession. Certains pensent qu’il s’agit de quelque chose de restreint, qui n’est pas fait pour tout le monde (...). Pourtant 99% de notre travail porte sur des objets à quelques dizaines ou à quelques centaines d’euros”, explique Me Mériadec Dehen.

Ce dernier espère pouvoir obtenir un peu plus que la valeur annoncée sur les assiettes du peintre italien. La vente aux enchères concernera environ 400 objets, dont un fauteuil réalisé par le designer et architecte Charles Eames, estimé entre 2000 et 3000 euros.