Il a perdu son permis : contrôlé ivre, drogué et sans assurance, il refuse de laisser le volant à sa femme... car « elle conduit mal »

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La voiture du conducteur conduite à la fourrière

Direction les Deux-Sèvres, où un conducteur interpellé par les forces de l'ordre, déjà en très mauvaise posture, a fait un aveu qui ne plaira pas à la gent féminine.

« Femme au volant, mort au tournant ». Si ce cliché sexiste et réducteur faisait les beaux jours des machos, il est complètement faux.

Les femmes sont en effet beaucoup moins souvent responsables d’accidents corporels que les hommes, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Malgré tout, les idées reçues persistent. Un conducteur des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) en a récemment en apporté la preuve.

Une femme au volantCrédit Photo : iStock

Un contrôle routier prend une tournure inattendue

La scène s’est déroulée à Louzy, commune du centre-ouest de la France, a indiqué la gendarmerie des Deux-Sèvres sur sa page Facebook.

Ce jour-là, des gendarmes réalisaient des contrôles de routine en pleine journée. Ils ont alors intercepté un véhicule qui roulait sans assurance.

Voiture de gendarmerie Crédit Photo : iStock

Face aux gendarmes, le conducteur explique qu’il raccompagnait sa femme qui sortait de chez son coiffeur.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que l’automobiliste n’était pas dans son état habituel. Des tests ont en effet révélé qu’il était sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants.

La suite après cette vidéo

« Le comble du sexisme »

Sans réelle surprise, les gendarmes se sont demandé pourquoi l’homme n’avait pas laissé le volant à sa compagne. La réponse du principal concerné n’a pas manqué de les interloquer.

La raison ? Il a refusé de céder sa place à son épouse, estimant que les femmes ne devraient pas conduire.

« Le comble du sexisme ! », a réagi la gendarmerie sur les réseaux sociaux.

Un moniteur d'auto-école qui ferme les yeux pendant une leçon de conduiteCrédit Photo : iStock 

Si le conducteur misogyne n’a pas été verbalisé pour ses propos, il s’est vu retirer son permis de conduire et son véhicule a été envoyé à la fourrière. Il sera bientôt convoqué devant la justice pour répondre de ses actes.

Sous la publication, des internautes se réjouissent de la tournure des événements.

« Bien fait pour lui ! » ; « Ça s'appelle le karma » ; « Encore une lumière» , peut-on lire parmi les réactions amusées.

Comme dit le dicton, « qui sème le vent récolte la tempête ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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